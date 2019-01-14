吳宗憲怒罵「肉圓狠爸」社會殘渣：真的要開扁他！

吳宗憲（右）怒罵肉圓狠父。（中天）

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中天新聞　肉圓沒加辣狂毆妻兒　辣椒父出面道歉

吳宗憲（憲哥）14日錄中天《小明星大跟班》前受訪，被問到引發眾怒的肉圓爸家暴事件，吳宗憲說，他當然有關心這新聞：「氣瘋了！」還半開玩笑說，真的要開扁他，這種人就是要抓來打一打才知道痛，「連家人都無法好好對待，還能好好對待誰呢？這樣的男人就是社會殘渣、沒用處嘛」。

他說台語有句俗諺「牛棚內欺負牛母」，意指這種人只會欺負自己老婆小孩。但這件事也反映社會問題，對方可能不順利、人生不順暢，希望他自己好好沈潛反省，不要再這樣傷害老婆小孩。

至於有七個網友跑去海扁肉圓爸被法辦，吳宗憲認為這一定會輕判，因為法官也是人，大家都無法看人家這樣打孩子，「不然重判看看？法院雖然講求法理情，但有情這個字才能衍生出道理和法律，大家不要本末倒置」，他認為有時原始的暴力反而是最乾淨的法律。他覺得屆時如果這七位網友被罰款，就太over了。

另有網友自製辣椒拿去給嘲諷肉圓狠父，吳宗憲則說不要浪費：「帶了辣椒，給他看就好，還是打，不要給他！我吃飯的時候無辣不成食，看著辣椒潑在地上心都碎了。

雖然高雄市府還沒聯絡他代言觀光，不過吳宗憲說，他支持高雄發展愛情產業，有機會讓他參一腳也可以，他覺得這概念是對的、很有意思。小時候在高雄長大的他，還自誇行銷高雄他去最有用，並開玩笑說：「韓國瑜的點子，大概都有在看我的FB，所謂先顧肚子再顧佛祖、雙語教育我講多久了？」

(中時 )

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