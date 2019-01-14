影》被拱打12強 陳偉殷：視身體跟球隊意見

2019年01月14日 16:57 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

旅美左投陳偉殷今天抽空出席2019第2屆全國大專校院系際盃棒球爭霸賽開賽記者會，中華民國棒球協會副理事長林華韋把握機會，公開邀請陳偉殷在年底攸關2020東京奧運資格的12強棒球錦標賽為國出賽，陳偉殷表示，要看自己身體健康狀況以及參考球隊意見後，才能決定是否參加。

全國大專校院系際盃棒球爭霸賽進入第2屆，今年共有73校、158隊、3420人參與，超越去年51校、112隊，本屆更有離島金門大學學生組隊參賽，上屆冠軍台北海洋大學，對於尋求連霸信心滿滿。

去年活動有中職中信兄弟球星彭政閔等職棒好手力挺，分享自己學生時期的棒球經驗，今年由陳偉殷以神秘嘉賓出席，談到學生時期的棒球回憶，他表示自己是科班出身的球員，每天的訓練量非常大，難免比較無法享受，看到這群非科班的大學生，為了棒球珍惜每次約2、3個小時的練習時間，展現出來的實力也相當出色，他看了非常感動。

今年11月2日到17日舉辦的世界12強棒球錦標賽攸關2020東京奧運資格，中華隊只要獲得亞太區第一名，就能搭上東奧列車，如果沒有，就得參加6搶1、難度更高的洲際資格賽，才能一獲得東奧門票。

面對體育署署長高俊雄和棒協副理事長林華韋的熱情徵召打12強，陳偉殷先開玩笑說「有點趕鴨子上架的感覺」，隨後表示：「打12強為國爭光是一件好事，不過因為比賽時間在年底，我還是要先以自己美國職棒大聯盟球季為主，年底再來看看。如果是健康允許的情況下，當然會希望為國爭光，重點還是要經過球隊跟身體允許。」

陳偉殷透露，他預計這周六回美國，到經紀公司的訓練中心再做一些自主訓練，預計2月13日開始投入邁阿密馬林魚隊的春訓。

(中時電子報)