1.4億元挹注竹市興建香山國民運動中心

新竹市第3座國民運動中「香山區國民運動中心」將座落在香山行政中心旁停10用地，預計規畫地上3層、地下1層，中心內將有溫水游泳池等6大核心運動設施。（陳育賢攝）

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新竹市第3座國民運動中「香山區國民運動中心」將座落在香山行政中心旁停10用地，預計規畫地上3層、地下1層，中心內將有溫水游泳池等6大核心運動設施。（陳育賢攝）

新竹市政府14日獲教育部體育署補助1.4億元經費將興建香山國民運動中心，未來中心內除有游泳池、體適能中心等6大核心設施，更將以「全齡化」與「共融」為核心理念，滿足在地近8萬居民運動需求。

市府教育處指出，香山區長期來缺乏室內運動空間，未來運動中心將座落在香山行政中心旁停10用地，預計規畫地上3層、地下1層的建築，中心內將有溫水游泳池、韻律教室、體適能中心、綜合球場、羽球場與桌球場等6大核心運動設施，另也特別設置兒童遊戲室、環狀空中跑道。

香山運動中心的特色在於「全齡化」與「共融」設施，更為高齡者及身障朋友量身打造樂齡運動營養區、運動傷害防護室，以及無障礙的多功能社區教室，規畫過程中將邀請身障團體參與，打造適宜身障者的游泳池，及適宜輪椅運動的各式場館，此外，也將針對高齡者設計系列課程，教導長輩如何正確飲食與運動。

市長林智堅表示，新竹市運動人口眾多，東區新科國民運動中心於2015年啟用，北區竹光國民運動中心則於本月初啟用，香山地區雖已有香山綜合運動場，但民眾運動健身需求仍需要多功能室內運動場館，因此積極規畫新建香山運動中心，成為新竹市「1區1運動中心」的最後1塊拼圖。

教育處表示，香山運動中心自2017年起進行香山區停10用地新建、OT營運管理等可行性評估，並進行先期工程規畫，14日確定獲教育部體育署補助1.4億經費，市府將立即進入設計規畫發包階段，預計2010年初動工，提供香山區民眾全齡皆宜的室內運動場域。

(中時 )

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