韓國空軍F-35 首批兩架3月抵達

2019年01月14日 17:07 中時電子報 江飛宇

防衛世界(defense world)報導，韓國空軍即將取得F-35A。向美國訂購的40架F-35A戰鬥機中的前兩架，會在3月抵達韓國。

韓國規畫的下一代戰機，曾經思考比較便宜也比較快入手的F-15SE「寂靜鷹」，但是在分析雙方的匿蹤性能後，仍然是F-35A佔了絕對優勢，因此在2014年採購F-35A，總數為40架，其中10架將在今年交機，之後仍以每年10架的速度接收，最晚將在2021年底之前交機完畢。

韓國消息人士稱，頭兩架將在3月底前飛抵韓國，經過換裝整備後，預計於4月或是5月部署。

F-35A戰鬥機是目前唯一在軍購市場上可以供應的第五代戰機，它有著極佳的雷達匿踪效果以及最強大的航空電子設備與射控系統，雖然極速僅有1.6馬赫，載彈量只有8.2噸，但是匿蹤的能力是其他飛的更快、載彈量更高的戰機所無法取代的。韓國的F-35A可以用來針對北韓核武和飛彈基地、移動飛彈發射車的「反制防徫」一部分，或是破壞北韓的邊境防衛網，再由其他第4代戰機持續攻擊以擴大戰果。

每架F-35A的售價為1.075億美元，首爾計劃再加訂20架，但是韓國不打算全面換裝F-35A，而是繼續推動國產的匿蹤戰機計畫，該計畫稱為KFX。

(中時電子報)