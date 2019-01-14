蘇貞昌甫上任 首站到桃機視察非洲豬瘟防疫

2019年01月14日 17:12 中時 陳麒全

行政院長蘇貞昌甫上任視察行程，首站來到桃園機場，視察國境對非洲豬瘟疫情的防疫作為。（陳麒全攝）

新任行政院長蘇貞昌14日正式上任，他表示，基於對國家、人民的責任，他願承擔重責大任，也要在既有的基礎上接地氣、做努力，現在就是捲起袖子「撩落去」，開始「衝」。而首站行程就到桃園機場視察國境對非洲豬瘟疫情的防疫作為。

蘇貞昌14日下午來到桃園機場視察機場檢疫作為，他表示，今天剛上任，特別第一個行程就到機場來看我們的非洲豬瘟防疫檢驗各方面措施，也給工作人員加油，並且藉此呼籲國人要非常地重視，因為非洲豬瘟致死率百分百，而我們與中國這麼接近，現在春節，人、貨往來會非常頻繁，所以我們大家一定要提高警覺，讓非洲豬瘟阻絕於境外。否則這個如果一進來，那會帶來整個產業非常嚴重的損失。同時，我們整個各方面，不只是國安的問題，還包括豬農生計的問題，以及產業的問題。因此今天第一個行程就特別到機場給工作人員加油，也呼籲國人一定要非常重視。

對於蘇內閣被國民黨立委說是舊瓶舊酒、沒有新意？蘇貞昌也強調，閣員內升的有很多，包括部、次長，都有很多新的中生代上來，大家都可以看到，其實整個內閣，我們一方面需要很熟悉的閣員來，有即戰力；另一方面，我們也引薦很多新的好人才，希望大家一起來，讓內閣發揮戰力，同時能夠接地氣，讓大家滿意。

(中時 )