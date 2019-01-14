義大攜手產業 膝蓋軟骨缺損不必再靠人工關節

2019年01月14日 17:16 中時 鄭郁蓁

膝蓋軟骨缺損的人工關節置換手術將有新選項。義大醫院與三顧公司今天簽署合作，研發出結合外科手術，將自體培養出來的軟骨層片放回原本受損的膝蓋部位，讓軟骨自行再生，並合乎特管法規定，一旦通過衛福部審查，該技術可望讓癱瘓病人復原機率大增。

根據衛福部2017年統計，台灣退化關節炎盛行率達15％，約有350萬人受關節退化之苦，而每年超過2萬人進行人工膝關節手術，其中，六十歲老人十個當中就有五個飽受關節炎之苦。

三顧技術長劉恆宇表示，日本已經在去年十月正式通過將該技術列為日本先進醫療之一，日本就曾有一名六十多歲高齡婆婆因為遲遲不願意置換人工膝關節結果十多年來飽受關節痛之苦，後來經過再生技術，不僅不在疼痛，且連續觀察七年軟骨不再磨損，台灣如今也有此技術，能造福更多患者。

而這次產業特地與義大醫院院長杜元坤合作，杜元坤獨創「杜式刀法」，針對神經叢的精密血管、神經修復術與細胞層片搭配，把可加速傷口癒合以及具有再生能力的細胞層片，置放在縫合好的神經與血管處，綜合骨科、神經外科、整形外科等跨科別神經移殖合作，他一個人全包了。可望增加下肢癱瘓、甚至是四肢癱瘓病人復原機率。

杜元坤表示，過去有關節軟骨修復術，但不會再生長，且軟骨細胞會死掉，細胞層片則可以存活，並讓原本缺乏軟骨處可以再長，可以接周邊神經和臂神經叢受傷患者，且也不必再置換人工關節，等於帶給傷最厲害神經最無助的病人新的希望。

目前包括台大，北醫、三總、新光、高醫、高榮等6家醫院已與三顧公司完成合作計畫，並將陸續依照特管法向衛福部申請審查，開始為國內病人施行軟骨細胞再生術。

(中時 )