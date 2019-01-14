「玩具潮人」小鬼：實現童年夢想 用哥吉拉迎接鋼彈40周年

小鬼黃鴻升最愛怪獸哥吉拉，出席活動聊兒時夢想。（圖／台灣萬代提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）有「玩具潮人」的封號，自己也開潮牌店的，對潮流有一定的見解，從小就迷鋼彈及怪獸的他，今（14）日出席鋼彈40周年的新品發表會，表示自己從小無論是鋼彈或是哥吉拉，都是他很喜歡也是很經典的系列作品，這次能夠在發表會搶先目睹到新品的特色甚至擔任推薦，覺得非常興奮與開心。

小鬼黃鴻升現場也聊起與鋼彈從小的故事。 （圖／台灣萬代提供）

在發表會上小鬼也回憶自己對哥吉拉的感情，是從小時候接觸特攝劇開始，到現在欣賞好萊塢拍攝技巧和技術的純熟，不僅視覺上越來越震撼，商品的開發上也能感受到的哥吉拉的「靈魂」和收藏家重視的細節。小鬼認為，【S.H.MonsterArts】推出的作品，在原型設定的精巧上，普遍已獲得收藏家一致認可，「哥吉拉(2019)」在作品層次的表現、細部上色的細膩，以至於顏色的表現都有很高的水準，儘管自己一直都相當推崇【S.H.MonsterArts】的作品，但這次看到即將上市的新品，還是覺得相當驚艷。

「哥吉拉（2019）」將於今年5月正式在台發售，同場公佈公開就備受矚目的「基多拉（2019）」6月發售消息。新商品除了擁有【S.H.MonsterArts】一貫的高規格質感、細膩細節和廣泛可動範圍設計，本作更附有哥吉拉向天空中放出射線的特效配件，讓玩家可以忠實重現電影中的經典場景，屆時勢必將引發搶購熱潮。

(中時電子報)

吳宗憲怒罵「肉圓狠爸」社會殘渣… 賣5房還不夠 余天爆參選恐要賠華…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。