「玩具潮人」小鬼：實現童年夢想 用哥吉拉迎接鋼彈40周年

2019年01月14日 17:14 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）有「玩具潮人」的封號，自己也開潮牌店的，對潮流有一定的見解，從小就迷鋼彈及怪獸的他，今（14）日出席鋼彈40周年的新品發表會，表示自己從小無論是鋼彈或是哥吉拉，都是他很喜歡也是很經典的系列作品，這次能夠在發表會搶先目睹到新品的特色甚至擔任推薦，覺得非常興奮與開心。

小鬼黃鴻升現場也聊起與鋼彈從小的故事。 （圖／台灣萬代提供）

在發表會上小鬼也回憶自己對哥吉拉的感情，是從小時候接觸特攝劇開始，到現在欣賞好萊塢拍攝技巧和技術的純熟，不僅視覺上越來越震撼，商品的開發上也能感受到的哥吉拉的「靈魂」和收藏家重視的細節。小鬼認為，【S.H.MonsterArts】推出的作品，在原型設定的精巧上，普遍已獲得收藏家一致認可，「哥吉拉(2019)」在作品層次的表現、細部上色的細膩，以至於顏色的表現都有很高的水準，儘管自己一直都相當推崇【S.H.MonsterArts】的作品，但這次看到即將上市的新品，還是覺得相當驚艷。

「哥吉拉（2019）」將於今年5月正式在台發售，同場公佈公開就備受矚目的「基多拉（2019）」6月發售消息。新商品除了擁有【S.H.MonsterArts】一貫的高規格質感、細膩細節和廣泛可動範圍設計，本作更附有哥吉拉向天空中放出射線的特效配件，讓玩家可以忠實重現電影中的經典場景，屆時勢必將引發搶購熱潮。

(中時電子報)