美上將理查森訪陸環時社評：雙方須多碰問題

2019年01月14日 17:54 旺報 呂佳蓉

美國海軍作戰部長約翰·理查森13日訪問大陸，中共官媒環球時報14刊登社評「美海軍上將訪華，雙方需多碰問題」一文表示，希望通過理查森訪華期間的一系列對話，雙方把各自的想法都攤到桌面上，把各種風險做一次充分的厘清。雙方需要把防止摩擦發生的規則做得儘量寬裕、清楚，使它們管用。

不過社評也提醒陸方，不要幻想通過溝通，美國會減少在南海的活動，或者在對台軍售等問題上變得收斂，陸方應通過溝通把自身的底線講得明明白白，防止美方誤判，用它的假底線來衝撞陸方的真底線，直到釀成不可收拾的危機。

社評指出，陸方同樣不應幻想的是，中美關係能夠僅僅通過商談就形成雙方都接受的規則，解放軍面對美方挑釁時展現捍衛國家利益的意志，是必不可少的。就像目前陸方無法阻止美方在南海搞「宣示航行自由」的行動一樣，美方也必須接受中方的反制性行動，在台海等其他地區也是一樣。

社評指出，如果美方認為他們在南海、台海有比中方還要多的權利，這種想法無疑是錯誤的。陸方跟美方講不通，那麼就需通過行動逐漸幫美方修正看法。陸方還應清楚，加快軍力建設是贏得美方對陸方主權權利更多尊重的最重要途徑。陸方目前有技術和財力加快軍事現代化的進程，推進這個進程應當堅定不移，不受任何臨時性情況的干擾。一旦美方就此採取施壓措施，陸方需要將之視為陸方應當付出的代價，而不是思考通過什麼樣的讓步可以換取美方對施壓的撤銷。

社評表示，陸方必須有在近海被迫應戰情況下讓對手付出不可承受代價的能力，以及不容置疑的戰略核反擊能力，這是美軍在中國近海尊重我方核心利益的基礎。這樣的認識我們在任何時候都不能動搖。理查森此次訪華，是中美增進瞭解、減少誤判的重要機會。搞懂對方，也讓對方搞懂自己，同時商量好怎麼避免出現誰都不想看到的摩擦，中美應當朝上述方向借這次訪問更進一步。

(旺報 )