卡關綠能？彰縣府原封不動退還能源局複審同意函

彰化縣政府改由藍營執政後，對於離岸風電的開發，不願再與中央共同承擔責任。(彰化縣政府提供)

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中時

彰化縣政府到底發不發離岸風電同意函？4家離岸風電開發商因此無法取得籌設許可而「卡關」，針對經濟部能源局的來函，縣府經濟暨綠能發展處14日正式發文退還6個風場計畫書附件，公文函覆內容「無涉本府職權，檢還所送書件」，形同正式斷開與中央連結，丟還給中央自己傷腦筋、想辦法。

能源局去年12月24日、彰化縣長王惠美就職前夕發文縣府，徵詢是否核發複審同意函？以便據此發給風電廠商籌設許可，但遲未收到同意回函，今年1月2日再發文檢附4家業者6大風場計畫書，詳盡說明風場規畫。

因計畫書多達200頁，縣府根本無法在一天內審完並回函，導致4家業者趕不及在最後一天與台電簽約，今年1月3日後再與台電簽約，只能適用今年每度5.1元躉購費率，無法比照去年度的5.8元，傳出彰化縣卡關綠能的說法。

面對媒體詢問，建設處兼經綠處長劉玉平罕見語氣微帶慍怒，強調這是中央權責，縣府沒義務表示同意或不同意；他並重申縣府早在去年9月已經給過同意函，且附帶要求業者須充分與漁會、漁民溝通，輔導漁業轉型、回饋等；但至今風電廠商並未提出具體回應，也未有實際作為。

針對能源局要求複審同意函，彰化縣政府並未明確勾選同意或不同意，可見彰化縣長王惠美的態度，雖未直接表明對前任縣長時期發出的同意函不認帳，但顯然也決定與中央撇清關係，不願再為中央離岸風電政策背書。

(中時 )

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