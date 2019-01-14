羽絨衣丟洗衣機洗竟爆炸 這款洗衣機最糟

羽絨衣丟洗衣機洗竟爆炸。(翻攝中天新聞)

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中時電子報
20190114中天新聞　洗衣機洗羽絨服恐爆炸！　專家：應低速柔洗

冬天必備的保暖羽絨衣，很多人穿髒時可能會直接丟進洗衣機裡，有媒體實測證實丟洗衣機會爆炸，有危險性。專家表示羽絨衣若要用洗衣機清洗，應先放入洗衣袋中用低速柔洗，有些日本製的洗衣機不能洗羽絨衣，建議投入清洗前，詳閱機身說明或詢問專業人員。

日前大陸發生一起用洗衣機洗羽絨衣爆炸事件，不僅洗衣機蓋子和衣服都被炸飛，連窗戶也被震碎，引起網路討論，為此《央視》在節目中進行了一項實驗，將羽絨衣丟入洗衣機中清洗，在脫水時突然爆炸，硬是將洗衣機上蓋噴飛；有網友分享親身經歷，使用日本原裝進口洗衣機洗羽絨衣，結果也是在脫水時爆炸，洗衣機上蓋碎裂，後蓋也彈飛。

電器行業者表示，洗衣機內槽，分別為有孔、無孔2種，爆炸的應該是日本特殊設計無孔洗衣槽，排水孔是設計在洗衣槽上方，利用強大離心吸力將水從上方帶走，但風衣、羽絨衣等不吸水材質衣料，在脫水時會鼓起，加上高速旋轉的離心力，形成一個巨大的拍擊力量，會將上蓋拍碎或使整台機器移位。

專家表示，羽絨衣輕度髒汙建議手洗即可，若要用洗衣機清洗，先將衣身拉鍊拉好用洗衣袋套起來，用圓筒式或滾筒式的洗衣機低速柔洗即可，洗淨後吊掛陰乾，再烘乾，但溫度不宜超過60度。

(中時電子報)

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