捍衛陸官校歌 退伍軍人批劉世芳假改革真鬥爭

近50位退役軍人14日群聚在立委劉世芳服務處前，要求她停止藉由阻擋預算，逼迫陸軍官校修改校歌。（林宏聰攝）

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近50位退役軍人14日群聚在立委劉世芳服務處前，要求她停止藉由阻擋預算，逼迫陸軍官校修改校歌，警方大陣仗戒備。（林宏聰攝）

立委劉世芳凍結陸軍官校333萬校慶預算，要求校方修改校歌，近50位退役軍人14日下午到劉世芳服務處陳情，他們高唱校歌、舉牌痛批「假改革、真鬥爭」，要求她停止阻擋預算，否則將發動校友要求新市府「查明妳等主政高雄市政府的過往」。

包括中華民國陸軍官校校友總會、拔菜總部高雄司令部、台南市警察聯誼會、藍天行動聯盟等近50名成員14日下午在劉世芳高雄服務處前集結，高唱陸軍官校校歌，因劉世芳不在，由服務處主任代為收下陳情書。

活動發起人、退役上校顏才仁強調，他們是理性陳情，控訴劉世芳等63位民進黨立委鄙視軍人、罔顧歷史，以多數暴力凍結陸軍官校校慶預算，藉此脅迫國軍修改黃埔校歌，「這是對國軍的侮辱及霸凌，也是對歷史事實的否認」。

他們再次重申，國軍服膺憲法，忠於國家，愛護人民，政客為爭權奪利操弄民粹，假改革、真鬥爭，修改黃埔校歌骨子裡是反中華民國，肯定會遭全民唾棄。

對此，劉世芳強調，提案是經立院多數通過，目的希望陸官依程序開校務會議討論關於校歌歌詞國家化的問題，依照大學自治精神，只要是校務會議結論她一定尊重。

她也質疑，外交暨國防委員會共有800多個提案，凍結700多項預算，她所提的陸官校慶預算只是其中之一，且僅333萬餘元，卻多次遭刻意炒作，不排除與選舉有關。

(中時 )

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