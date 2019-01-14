屏東同鄉會回饋鄉里 捐旅遊復康巴士

2019年01月14日 17:25 中時 林和生

旅遊復康巴士可供5人座，滿足全家出遊的需求。（林和生攝）

吃果子拜樹頭，散居全台各地、事業有成的屏東同鄉會，14日在總團長王光祥以同鄉會總會名義，捐出1輛功能特殊的旅遊復康巴士，並親自將車鑰匙交給屏東縣長潘孟安，象徵屏東爭取身障者交通平權，再向前一步。

擔任屏東縣同鄉總會理事長的立法院長蘇嘉全也親自出席捐贈儀式，他強調，故鄉偏遠鄉鎮多，交通不便，捐贈復康巴士是最直接照顧到偏鄉身障者的方式。

潘孟安不諱言，屏東地形狹長，大眾運輸建設不夠普及，家中若無汽、機車等交通工具，連一般人要外出都不太方便，遑論是在偏鄉或行動不便的身障朋友；而旅遊復康巴士讓身障者外出不再只侷限於就醫、復健、就學等基本需求，而能從事戶外休閒、社交活動，對長輩及身障者在生活品質提升上有很大幫助。

率先申請搭乘的腦麻患者蔡明倫及母親林淑霞也來見證交車，蔡母說，因為年紀大、抱不動明倫，讓外出旅遊變得遙不可及，如今有了這台巴士協助，讓喜愛戶外活動的孩子心裡滿是期待。

屏縣府社會處長劉美淑表示，這台旅遊復康巴士最多能搭乘5人，一次滿足全家出遊需求，只要領有政府核發身障證明或手冊，達2人以上即可預約訂車，起點須為屏東縣境內，目的地為車輛可到達各旅遊景點，車內還設有數位電視、3C充電設備及無線網路供使用，功能相當齊全。

(中時 )