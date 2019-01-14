台中之光！「愛敲門的加國省議員」陳葦蓁來取經

2019年01月14日 18:07 中時 盧金足

加拿大卑詩省議員陳葦蓁14日拜會台中市副市長令狐榮達，希望開啟台中與卑詩省的市政合作契機。（盧金足攝）

出生在台中市的加拿大卑詩省兒童照護省務廳長陳葦蓁，14日拜會副市長令狐榮達，暢談婦女及幼童政策，盼開啟台中市與加拿大城市交流，陳葦蓁2016年首次參選即當選卑詩省議員，並入閣擔任首位台裔廳長，她常挨家挨戶敲門傾聽民意，被稱為「最喜歡敲門的省議員」，也是「台中之光」。

陳葦蓁17歲到加拿大留學，畢業後投入非營利組織工作，挨家挨戶訪視弱勢者，每一家去敲門的經驗，成為她擔任加拿大卑詩省議員、加拿大卑詩省兒童照護省務廳長，與民意最直接的互動，她笑稱，連助理都稱她是「最喜歡敲門的省議員」。

「民意代表就是要代表民意！」陳葦蓁說，如果你都不知道人民在想什麼，代表的只是你自己想法跟聲音，所以她常去選民家的敲門，民眾開門後，她的第一個問題是「請問你最注重的議題是什麼？」

她表示，加拿大開放議員可帶2歲以下嬰幼兒進入議會上班，鼓勵女性參政，讓孩子從小接觸國家事務，特別帶著5歲的孩子前來拜會，呼應對幼童教育的重視。

陳葦蓁指出，加拿大卑詩省去年通過預算，實施托兒服務計畫，今年共30多項計畫逐一進行，此行向台灣托兒政策學習，包括幼兒園補助計畫、托兒機構入園名額、公私立幼兒園設置等。

曾任我國駐加拿大代表的令狐榮達說，陳葦蓁首次參選即當選卑詩省議員，更入閣擔任首位台裔廳長，與其父親前台中市議員陳瑞德都熱衷公共事務。

由於加拿大溫哥華被外界譽為最適合居住的城市，社福政策也非常好，令狐榮達盼陳葦蓁分享加國的社福政策，讓台中借鏡學習。

(中時 )