陳綺貞慘變邊緣人呼籲：「趕快來約我」

陳綺貞開心慶功。(盧禕祺攝)

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陳綺貞和演唱會工作人員及男友鍾成虎(左2)一起慶功。(盧禕祺攝)

陳綺貞13日結束20週年演唱會「漫漫長夜」，她透露接下來會把這場演唱會帶到世界各地，但要先好好休息，表示這一個多月來因為準備演唱會，朋友都不敢找她，「大家全都自動退散，家人也是，突然間沒有人理我，跨年也沒人約，有點落寞，現在想告訴大家趕快來約我！」

陳綺貞此次演唱會開場難得穿上性感的低胸洋裝，她大方說覺得很自然，不會扭捏，也是合作20年的造型師推薦她這樣，但本來衣服領口更低，因此她還是有遮一下，「我是覺得沒有麽心理負擔，都大人了。」她表示過去只顧著唱歌，想要學習怎麼面對鏡頭說話，因此在去年上了表演課，讓她發現身體也是一種表達工具，這回演唱會也徹底放開舞動自己，顯得更加享受歌唱。

最終場陳綺貞唱到嗨，安可加碼演唱她19歲時的創作曲〈九份的咖啡店〉，導致超時五分鐘，多付了5.25萬超時費，她笑說：「就是聽到歌迷的呼喚，也是我愛唱啦！」

和她感情深厚的媽媽三場全都報到，她表示媽媽平常開車也會聽她的新專輯《沙發海》，招牌歌曲則是〈告訴我〉、〈旅行的意義〉。男友兼音樂夥伴鍾成虎在演唱會上兩度登台，甜蜜替她擔任吉他手，兩人情牽20年，被關心起是否準備踏入人生新階段，她僅笑回：「沒有計畫。」

(中時 )

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