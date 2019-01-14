年後想跳槽轉職勞工提辭職的時間有眉角

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年關將至，不少勞工都打算領完年終、在農曆春節後準備轉職，不少雇主擔心勞工辭職提的匆忙，恐怕會交接未完全。勞動部表示，勞工自請離職也應該給雇主預告、妥善完成交接，但如果勞工離職交接未完全，勞動部也提醒，依《勞動基準法》規定，雇主不得扣發勞工薪資作為賠償，違者可依法開罰。

再半個月即將過年，計劃在年後轉職的勞工，也期盼新工作能在農曆年後接軌，這時候勞工何時開口提離職，變成了重點。勞動部表示，跟雇主要資遣勞工一樣，當勞工要提出離職時也有預告期，工作3個月以上、未滿1年者，必須在離職的10天前預告；工作1年以上、未滿3年，必須要在20天前預告；工作3年以上者，必須要30日前預告之。

至於勞工離職的時候，沒有完成離職手續，甚至沒有交接工作，雇主是否可以暫時扣住薪水，直到勞工完成交接工作？勞動部表示，勞工在離職的時候，隨著契約終止之後的附隨義務，不管有沒有約定，都應該要遵守善盡交接離職手續的義務。

勞動部指出，如果勞雇雙方未有約定，而雇主逕以勞工未辦妥離職手續扣發薪資，為法所不許可。依照《勞基法》第22條第2項規定，雇主應全額給付工資，在第26條也規定，雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用，但如果雇主因勞工未盡必要的交接離職手續義務，致有損害者，可循民事求償程序，請求損害賠償。

(工商 )

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