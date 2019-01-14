中市慶119消防節 盧秀燕：重視打火弟兄權益及消防裝備

2019年01月14日 17:39 中時 張妍溱

市長盧秀燕（圖中）現場頒獎表揚。（張妍溱翻攝）

台中市消防局14日舉辦119慶祝大會，市長盧秀燕頒獎表揚全國消防、義消楷模、防護及防火宣導志工、衛福部志願服務獎及行政院搜救有功人員共50人。2018年緊急救護案件共2597人到院前無呼吸心跳，經消防救護人員搶救送醫，73人挽回寶貴性命，市長盧秀燕說，打火兄弟護民，更加強重視消防設備。

「市民的活菩薩、天使！」，市長盧秀燕出席「感謝消防、與民同在」119慶祝大會上表示，打火弟兄為了守護市民安全，必須水裡來、火裡去，救護人員第一時間搶救生命，及志工們教導如何預防災害，更是打火弟兄的後盾；並讚賞消防局8隻搜救犬，有3隻通過IRO、MRT國際認證，實屬不易。

盧秀燕指出，2018年有2597人到院前停止心跳救護案件，經消防救護搶救後，成功救護已出院者達73人，成效為歷年之最。為了消防弟兄的權益，更重視消防設備，守護消防弟兄安全，讓其眷屬安心。

現場，盧秀燕欣賞消防局前替代役男賴禹諾執導拍攝的微電影《感謝消防》，片中記錄打火兄弟不畏艱苦、忘卻恐懼，出入火場搶救的情節，盧說，「看了非常感動！」，感謝消防弟兄守護這座城市與人民的無私奉獻，直呼：「有你們真好，感謝你們！」。

消防局指出，2018年度消防局受理火災5413件，緊急救護案件12萬5399件，其中到院前心肺功能停止，（OHCA）案件有2597件，成功救護出院達73人；盧秀燕現場頒獎表揚榮獲全國消防9人、義消楷模17人、婦宣13人、救護志工11人等，並代表市民向他們深深一鞠躬。

(中時 )