比悲傷更悲傷的故事! 為躲警他1年多沒看電影 卻因這片被逮

2019年01月14日 17:45 中時 程炳璋

吳姓毒犯因吸毒躲避警察，平日少出門，最近通緝在案更加謹慎，卻因女友頻頻抱怨想看電影，兩人13日晚間8時許一起到中西區公園路一家影城看「比悲傷更悲傷的故事」，不料電影結數走出影廳，立刻被埋伏警方壓制，將在牢裡過年，大嘆「比悲傷更悲傷的故事」真實上演。

40歲吳男因吸毒成癮，平常晝伏夜出，在安南區四處搬家躲避警方追緝，最近毒品罪遭通緝，讓他出入更加謹慎。不過他的25歲黃姓女友頻頻抱怨兩人沒有約會時間，日前要求一起出門看電影「比悲傷更悲傷的故事」，他勉強同意，兩人13日一起到中西區一家影城看電影。

警方早已暗中鎖定吳男，苦於他居無定所難以追捕，日前得知他到影城看戲，暗中派3人在戲院出口處埋伏，等待吳男與黃女看完「比悲傷更悲傷的故事」走出影廳，就被3名警員圍住，他頑抗拔腿欲跑，並出口咬傷警察，最後被警方以辣椒水制伏，將他壓制在地。

警匪在電影院內博鬥，嚇壞不少看電影的民眾，吳男被壓制在地，表情難受不時喘氣，他大呼倒楣，稱與女友已1年沒看電影，兩人難得到電影院約會卻意外被捕，過年恐在牢裡度過。他口袋內被查出1支注射針筒與「比悲傷更悲傷的故事」票根。

警方對吳男與黃女實施驗尿，將兩人皆依照毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

(中時 )