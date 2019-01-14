「有你們真好」中市府分享微電影向消防弟兄致敬

台中市消防局14日舉辦「感謝消防，與民同在」119慶祝大會，會中發表微電影「感謝消防」，記錄消防員「水裡來、火裡去」打火救人的身影。（馮惠宜翻攝）

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台中市消防局舉辦「感謝消防，與民同在」119慶祝大會，市長盧秀燕特別感謝消防弟兄守護這座城市與市民的辛苦奉獻。（馮惠宜翻攝）

台中市消防局14日舉辦「感謝消防，與民同在」119慶祝大會，會中也發表一支微電影「感謝消防」，記錄消防員不畏艱苦、「水裡來、火裡去」打火救人的身影，市長盧秀燕看完後直稱：「看了非常感動！」也特別感謝消防弟兄守護這座城市與市民的辛苦奉獻。

「感謝消防」微電影描述在警鈴響起後，消防員迅速趕往火災現場，跳下車架設水帶，衝進布滿烈焰的房子裡，來回穿梭，奮勇無畏地搶救人命的過程。並透過微電影配樂歌詞道出消防員在火場衝鋒陷陣，捍衛市民安全的英勇無畏身影，無比動人。

拍下這部影片的是台中市政府消防局前替代役男賴禹諾。他說，記得有一次消防任務結束後，他的雙手還是顫抖著，甚至不知道那時候經歷了什麼；而身旁的學長跟他說：「很怕嗎？其實我自己也很怕。可他們比我更怕，這時候他們只能靠我們，而我們只能告訴自己別想什麼，冷靜的執行任務來跟時間拔河了。」

在那之後的每一次任務，讓賴禹諾重新認識了消防員，認為他們跟你我一樣，不是完美的英雄，但是當危難來臨時，他們是最有勇氣及擔當的人。因此，賴禹諾選擇拍攝消防微電影

，希望透過拍片傳達消防員的「武士精神」，面對人命危機時刻，他們在防救災現場不遺餘力的精神。

盧秀燕14日特別參加這場「感謝消防，與民同在」119慶祝大會，他也特別感謝消防弟兄守護這座城市與市民的辛苦奉獻，大聲說：「有你們真好，感謝你們！」

(中時 )

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