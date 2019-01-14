暐曜計畫與醫界攜手 用網路科技實現因材施教

2019年01月14日 17:57 旺報 賴廷恆

暐曜教育科技與內湖保進幼兒園進行氣質評測的說明會。（暐曜教育科技提供）

如何評測孩子與生俱來的氣質，進而「用網路科技實現因材施教」？台灣醫界臨床心理師廣泛使用的「天生氣質評測量表」，可透過科學的方式，描繪出學齡前孩子完整的特質資訊，暐曜教育科技計畫與資深心理師彭兆禎團隊攜手合作，可望在今年內完成常模更新工作，賦予「天生氣質評測量表」新生命。

天生氣質評測量表具有「活動量」、「適應性」、「情緒本質」等九個指標向度，迄今在台灣已沿用超過30年。彭兆禎表示，從臨床角度來看，天生氣質評測為一項很好的工具，不僅可讓醫師了解孩子，也可幫助家長跟孩子互動，或提供一些教養對策，導引孩子能夠適性發展，運用科學分析、達到因材施教，為天生氣質評測量表最大的好處。

但常模數據需與時俱進，才能提供更客觀、科學的新常模，讓天生氣質評測量表延續其真確的結果與價值。彭兆禎也提到，雖然醫院使用此一量表，但擁有的數據比較偏向可能有特殊狀況的孩子，取樣範圍也有限。若要更新常模，除需更廣泛的取樣，運用合適的工具，進行嚴謹的過程與分析統計，同時也必須投入一定的經費、人力與時間，堪稱是項不小的工程。

暐曜教育科技不僅願意贊助相關經費，同時也對天生氣質評測量表具有相當程度的了解，並予以系統化，運用現代科技、透過網路來協助取樣。也因為暐曜教育科技的共襄盛舉，讓常模更新工作能採取更有效率的模式，並能協助受測孩子的父母與幼兒園老師了解孩子，直接提供合適的教養對策。

暐曜教育科技董事長林美慧從事幼教與親子教育已30餘年，當初由她創立的幼兒園即長期使用天生氣質評測量表，作為老師與家長了解孩子的工具之餘，也有效地協助教室經營管理，提升老師的素質與專業程度。由此建立起深厚的園家關係與信任，乃是她當初得以成功經營幼兒園的重要關鍵之一。

近年來林美慧將重心放在親子與家庭教育，秉持「用科技實現因材施教」的教育理念，開發出「孟母金鑰天生氣質評測系統」，希望能縮短城鄉差距，讓相關資源運用現代科技更普及化，並讓更多家長和孩子得以受惠。

林美慧著手將天生氣質評測系統化的過程中，得知原來台灣醫界也使用此一量表，進而與臨床心理師交流溝通後，決定共同進行此一醫界與教育界的跨界盛事。

目前雙方將把「天生氣質評測量表」的更新計畫，送交醫院臨床研究倫理審查（IRB），並成立「兒童氣質量表常模更新計畫辦公室」，今年將完成計畫工作。

(旺報 )