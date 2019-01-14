「攜手相伴你不孤單」日本贈全台小一班級繪本

2019年01月14日 18:02 中時 林志成

日本非營利法人XYZ(讀音CrossWise)副理事長橫井麻里今天致贈2萬3000本繪本給全台小一新生班級，由教育部國教司長畢祖安代表接受。這個以「攜手相伴你不孤單」為名的繪本，內容以中、英、日三語對照並列，中文部分皆標有注音符號讓學童方便閱讀，預計下學期起陸續發送至全台各小學。

畢祖安表示，教育部一向鼓勵學生養成閱讀習慣，今天特別感謝日本非營利法人XYZ的跨國善舉，繪本內容清楚簡明，情節生動有趣，透過不同動物的特性與生活方式，傳達大家都住在同一個地球上，應該同心協力、相親相愛，愛護我們所在的地球，寓意深刻。

繪本內文以不同語言並列，希望能引發學童學習外語的好奇心，更盼學童們能夠透過繪本內容拓展視野，促進孩童認識世界各種不同文化的多元性。

XYZ係由日本ZYXYZ公司創辦人橫井惠子女士所創立，日本著名大企業及暢銷商品之命名多出自於該公司。橫井麻里表示，XYZ為感謝各國在日本311大震災中所提供的救援和協助，展開「HEARTHEART」計畫，贈送童書繪本給世界各國學童，主要對象為小學、圖書館、孤兒院、身心障礙照護機構等。

「HEARTHEART」計畫名稱極具巧思及童心，若細看HEART與HEART的文字之間出現了「地球(EARTH)」，代表地球是由人與人間心的連結所形成，呼應了透過文字的力量向孩童傳達心與心連結的宗旨。

參與贈書儀式的日本台灣交流協會文化新聞部長松原一樹特別感謝教育部長期支持台灣與日本間的各項教育交流計畫，期盼未來持續建立更多元的交流機會。此行除由教育部代表接受贈書外，另外臺台市政府及新北市政府也將分別於15日及16日辦理接受贈書相關活動。

(中時 )