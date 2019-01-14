防疫不能打折 蘇貞昌狂電邊檢官員

2019年01月14日 18:23 工商 彭媁琳

行政院長蘇貞昌上任後第一個行程，就是赴桃園機場視察邊境防疫非洲豬瘟工作，他在現場直接「電」邊檢官員。蘇貞昌說：「我問問題後覺得局長不夠熟悉，防制這麼久了，對很多事情不夠熟悉。當然要百分之百檢驗，尤其是高風險地區，這還要問？」

蘇貞昌表示，他視察現場不是按照程序，聽簡報、致詞、看現場，他會當場問問題，但他這次問完問題後，覺得官員對防制非洲豬瘟不夠熟悉，尤其是防疫這麼久了，還只有70％手提行李抽檢？他說：「當然要百分之百檢驗，尤其來自高風險地區，這還要問？」

蘇貞昌認為，這麼嚴重的事情，事關幾千億的產業損失和國安問題，政府會全力支持，該用機器或人力，就要百分之百使用。他說：「明知道手提行李最嚴重，那就手提行李百分百檢測。」

蘇貞昌也認為，帶團的導遊應該最清楚規則，若是團客違規攜帶肉品入境，應該咎責帶團的導遊和旅行社。蘇貞昌說：「如果是有帶團進來，帶團的人應該很清楚，團裡有這個，帶團應該什麼責任，旅行社應該什麼責任，應該有啊。」

另外，蘇貞昌認為，防疫看板的字體過小，旅客經過除非停下來，否則看不清楚。他說：「（看板）不是緝毒犬漂亮，要一目瞭然。」而且講一堆，最重要的就是「肉品不能帶進黎」這幾個字而已，要是違規攜帶肉品，就是罰20萬元，沒有繳清不能入境，否則開那麼多罰單，還有人打電話來要求分期付款。

蘇貞昌強調：「我不是來講講而已，（手提行李）一定要百分之百檢驗，尤其高風險地區，這沒有歧視問題。通過美國海關，連皮帶、皮鞋都要拿下來檢查。」

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(工商 )