《中時晚間快報》新閣接地氣 成立中央地方建設協調會報

◎ 新閣接地氣 成立中央地方建設協調會報

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中時電子報
綜合報導

◎ 新閣接地氣 成立中央地方建設協調會報

行政院長蘇貞昌今天走馬上任，立刻跟閣員約法三章，要求做事明快；有鑑六都首長列席行政院會可能無發揮效果，蘇揆也建議成立先期的「中央與地方建設協調會報」，另外，各部會首長也要盤點民怨，扛起責任。

◎ 英脫歐協議明表決 首相梅伊作最後努力

英國國會15日將表決首相梅伊的脫歐協議，梅伊預訂於表決前夕發表演講，為脫歐協議爭取最後的支持，並警告國會扼殺脫歐的可能性大於無協議脫歐。她說，若國會無法通過公投的結果，人民對於民主、政治信任度將遭受「災難性傷害」。不過目前脫歐協議在國會過關機會看似渺茫，已有上百名議員表態將會跨黨派聯手投下反對票，甚至揚言對梅伊發動不信任案。

◎ 高鐵通勤族 交通部長林佳龍今上任

交通部長林佳龍今（14）日首日上任，他表示過去與交通部密切合作，且他來自基層，更能以「接地氣」的方式推動政策。對於台中市長盧秀燕要停蓋山手線一事，林佳龍表示，地方政府若有意見應提出具體報告，否則將按原訂規劃推動。此外，林佳龍過去曾說「不會離開台中」，卻接下部長一職，他則表示「我是通勤族」。

◎ 林俊傑 郎朗合作受好評 聖所2.0巡演 3/23開唱

林俊傑（JJ）日前首次參加微博之夜，獲得「2018微博國際影響力音樂人」殊榮，更與郎朗合作〈偉大的渺小〉精彩演出獲得許多好評，甚至連大陸男團「TFBOYS」成員王源自稱是JJ的歌迷，當晚在場觀看時，更調皮地拿起手機拍攝短片並露出迷弟笑也同時登上微博熱搜。

(中時電子報)

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