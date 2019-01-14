吃肉配大蒜、適當斷食！這 5習慣可好好伺候你的腸

5個習慣好好伺候你的腸。（圖／陳德信）

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中時電子報
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比腸道菌種類，台灣人優於美國人，但又比不過非洲人，主要原因跟吃有關。怎麼吃、怎麼做，才能「腸」保健康？醫生表示，想打造花草蟲鳥共生、朝氣蓬勃的美麗腸道花園，請把「大口吃草，吃肉最好配大蒜」、「來點天然發酵食物」等5個習慣列入新年健康計劃中。

《康健雜誌》報導「吃肉配大蒜、適當斷食，5個習慣好好伺候你的腸」，如下：

1.大口吃草，吃肉最好配大蒜：膳食纖維真的是腸道菌最好的朋友，因為吃進肚裡的益生菌，要靠它，才能在腸道定居下來。

（天然發酵食物如味噌、泡菜、酸菜、優格、起司等，是很多國家百年傳承的智慧，這些發酵食物含有多種益生菌，能幫助腸內好菌生長。圖片來源：shutterstock）

2.來點天然發酵食物：天然發酵食物如味噌、泡菜、酸菜、優格、起司等，是很多國家百年傳承的智慧，這些發酵食物含有多種益生菌，能幫助腸內好菌生長。

3.適當斷食，喝足夠的水：每週選擇1〜2天輕斷食，減少熱量攝取，有助維持腸道環境平衡。醫師劉博仁建議，每餐可控制在500卡以下、或是改喝蔬果汁，或兩餐時間間隔拉長，都是容易執行的輕斷食法。

4.要睡好，睡前3小時不飲食：睡眠也和腸道環境高度相關。作息正常，睡得好，腸道菌叢才能維持節律、生生不息。劉博仁建議，睡前靜坐10鐘，幫助平衡自律神經，會睡得比較好。

（圖片來源：鄭佳玲繪）

5.按摩經絡，消除腸脹氣：透過經絡穴位按摩，可以刺激腸胃蠕動，加速排除脹氣。

每個人腸道環境不同，單一飲食法或做法不見得適合所有人，如果發現沒效果就換種方式。一旦排便正常、糞便成形，表示找對方法了，你的腸道菌叢正努力且快樂地工作著。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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