貨出去！陸台商響應高雄發大財 招商搶750億保健品商機

2019年01月14日 18:25 中時 柯宗緯

在陸台商「小禾兌」14日到高雄招商，瞄準大陸保健食品750億市場。（柯宗緯攝）

在陸台商「小禾兌」14日到高雄招商，瞄準大陸保健食品750億市場。（柯宗緯攝）

「貨出得去！」是高雄市長韓國瑜極力實現的目標，在大陸台商「小禾兌跨境電商平台」14日到高雄招商，結合藥商集團及連鎖藥局通路，標榜免「藍帽子」許可證，讓台灣保健食品銷得出去，搶攻中國750億保健品。

小禾兌董事長黃柏翔是台南人，搶搭韓流經濟，昨回台灣高雄招商，結合中國企業500強的上市公司九州通醫藥集團及其子公司、2300多家的好藥師連鎖大藥房，為台灣廠商進軍大陸市場開拓一條康莊大道。

九州通好藥師連鎖大藥房董事藍細玉表示，台灣保健商品進口中國保健食品市場前須經繁雜申請過程，申請大陸國家衛生部門的審批，以取得國家食品藥品監督管理局頒發「保健食品批准證書」，即俗稱藍帽子，否則無法入關，一經查獲將受到嚴厲處罰。

黃柏翔提到，大陸保健品市場未來可望超過3000億人民幣，但申請「藍帽子」許可證動輒得花4、5年，還不見得拿得到，如今透過跨境電商平台，可直接鋪貨進入大陸第1名民營藥局通路，讓台灣貨能賣出去，預估2年搶下5％市場。

台灣保健營養食品工會秘書長李華揚指出，業者對於該新興模式銷售樂觀其成，台灣產品有其品質優勢，不論是牛樟芝、發酵產品等多元保健食品豐富，「小禾兌」有助於產品銷往大陸市場，可跨越「藍帽子」藩籬。

(中時 )