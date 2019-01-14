歲末年終過好年 天慈愛心功德會救助弱勢

2019年01月14日 18:25 中時 許哲瑗

天慈愛心功德會舉辦「點亮希望讓愛飛揚冬令關懷活動」。（許哲瑗攝）

天慈愛心功德會幫助弱勢家庭過個好年，結合樹林區公所、崇德基金會、地方民代等單位，13日下午在停七活動中心舉辦「點亮希望讓愛飛揚冬令關懷活動」，發放紅包和感謝狀予弱勢家庭，逾17個里、127戶家庭受益，獲得每戶3000元的捐助金。

活動現場，許多久未出門的長輩帶著小孫子，早早前來排隊領取，還有志工提供專業傳統按摩服務，連刮痧、拔罐等中醫民俗調理樣樣來，吸引當地民眾前來「鬆一下」，居民們互相寒暄，彷彿小型聚會，相當熱鬧。

天慈愛心功德會理事長張明德表示，自1994創立以來，協會長期致力於服務弱勢族群，除了三節發放禮金送暖，也定期安排志工到社區內獨居老人、單親家庭、身心障礙者、邊緣戶的家庭關懷、訪視，並透過學校捐助清寒家庭的學生急難救助金，志工們因理念相同，漸漸響應的賢達愈來愈多，希望能拋磚引玉讓更多人投身公益。

樹林區長林耀長說，感謝天慈愛心功德會的善行，幫助弱勢家庭安穩過好年，因天慈服務處設址在林口區公所附近，自己曾任林口區長，想來在當時就已經結緣，同時感謝本次捐款的大樹診所，希望被幫助的民眾都能記住這份恩情，將來有能力後回饋社會，讓愛長存。

(中時 )