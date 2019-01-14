一等數十年！中和連城路139巷自來水通水

新北市中和區連城路139巷內40餘戶水塔設置於私人土地，導致住戶常面臨漏水、停水之苦，市府最後補助8成經費，讓該處自來水順利通水。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區連城路139巷內40餘戶水塔設置於私人土地，導致住戶常面臨漏水、停水之苦，經市議員游輝宂爭取，由市府補助8成經費，工程順利完工，自來水管線於今年1月中順利通水，解決當地民眾數十年來的用水問題。

中和區代理區長周慶珍表示，連城路139巷屬於早期老舊公寓，為3樓建築屋齡逾50年，原自來水塔位於該巷54號後側空地，再用馬達抽至高塔供住戶飲用，而水塔及抽水馬達放置處分屬於不同所有人，後因產權問題無法再使用，不得不借用鄰居水錶造成諸多不便。

經游輝宂及區公所介入協調，於2018年11月初召開協調會，邀請水利局及自來水公司等相關單位列席，透過自來水延管解決此一問題。

中和連城里長林仁凱說，在繁華的中和市區，居然有自來水的供水問題真是令人匪夷所思，當地居民飽受自來水供水及水管漏水之苦，許多住戶幾乎每期要繳上萬元水費，甚至有些沒有人住的空戶，每期也要交2000多元水費，多次透過民代向自來水處反應總是查不出原因，問題困擾居民數十年。

中和區公所工務課表示，連城路139巷自來水延管案，總經費246萬餘元，市府補助8成，並協調水塔和馬達用地地主、公所承辦人楊勝評多方奔走積極督促辦理相關工程，讓該案得以順利通水，居民引頸期盼今年1月中有屬於自家的自來水，順利完工通水。

(中時 )

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