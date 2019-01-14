可深潛2.5公里密航全球 俄迷你特戰潛艇2022部署

2019年01月14日 18:18 中時電子報 楊幼蘭

海洋探險家潛航器

未來俄羅斯總統普丁要出動特戰隊，或許能讓他們搭乘迷你未來潛艇，神不知鬼不覺地到世界各地執行任務。

據塔斯社與《防務一號》（Defense One）網報導，這款未來深海球形潛水器原本是俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）用來檢測並安裝水下管線的。它擁有超強化壓克力球形窗，艦體是由鈦打造，能靠軍用或民用船艦載運，到各地出任務。

塔斯社說，它可載3名乘員到深達2.5公里的海底，只要充一次電，就能航行一整天。美國研發單位海軍分析中心（Center for Naval Analyses，CNA）專家班德特（Samuel Bendett）說，這意味它們能在全球許多海域作業。

他並指出，任何船艦都能搭載它們，基本上沒有任何限制。換句話說，俄羅斯特種部隊透過這類深海潛航器，將受到較小的限制，得以在各地執行任務。俄羅斯海軍已訂購6艘這款深海潛艦，並預計在2022年接收並部署北方，太平洋與黑海艦隊，一支艦隊可配合兩艘。

另一方面﹐美國海軍也在為「海豹部隊」（SEAL）研發載人戰鬥潛艦。2016年時﹐洛克希德馬丁（Lockheed Martin）就獲得1.66億美元（約51台幣）的合約﹐以根據S301i商用潛航器設計並打造戰鬥潛艦﹐預計今年就能完成海試。

(中時電子報)