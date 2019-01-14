員林迎豬年送春聯 年貨大街也登場

員林市公所14日為即將於20日在公所廣場舉辦的名家揮毫送春聯活動暖身。（鐘武達攝）

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員林公所14日為即將登場的送春聯及年貨大街活動暖場。（鐘武達攝）
員林公所將邀文物收藏家展出「豬事大吉」的珍藏。（鐘武達攝）

員林市公所迎接豬年，將延續傳統於20日上午在公所廣場舉辦名家揮毫送春聯活動，19日起至農曆除夕更將在第一市場開辦「年貨大街」，市長游振雄與市民代表會主席賴東位等人14日齊聚為活動代言，歡迎各界到員林感受員林人的熱情並見證員林的進步。

游振雄說，農曆過年是華人世界的最重要節日，也是離鄉背井打拚的人返鄉團聚「圍爐」的時刻，為迎接返鄉市民與遊客，公所特別營造最具年味的大師春聯創作與送春聯活動，希望能在不景氣的年代為大家找回傳統年節的熱絡。

20日上午在公所廣場登場的「幸福洋溢迎新春．員林好YOUNG藝起來」活動，除了邀請員青藝術協會前會長趙宗宋、靜修國小校長黃榮森等多位名家現場揮毫，還有年畫拓印專家溫文卿及文物收藏家陳慶芳收集的豬年年畫拓印及諸事大吉版畫等文物展示。

游振雄說，期許每1個新年員林都是不停地進步與改變，也希望每1位返鄉的鄉親都能感受員林是個幸福與人情味兼具的城巿，為此今年公所特別規劃從19日起至除夕在第一公有市場開辦熱鬧滾滾的年貨大街，另外，除夕當天到大年初三，光明街商圈也有消費滿300元可參加抽獎的活動，保證物超所值。

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