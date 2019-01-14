敢動庫德族試試！川普嗆要摧毀土經濟

美國總統川普13日發推文，警告土耳其不要對庫德族動手，否則要摧毀土國經濟。（圖／路透社）

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中時電子報

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）日前才宣布將對敘利亞東北部的伊斯蘭國（IS）及庫德族部隊發動攻擊，再次引發外界疑慮美國此時撤軍是否合適，美國總統川普13日就在推特發文，警告土耳其若敢對庫德族動手，將摧毀土國經濟。

美國總統川普警告土耳其誤對庫德族動手，否則將摧毀土經濟，土耳其隨後回應，要川普尊重兩國戰略夥伴關係，並分清楚一般庫德族民眾與人民保衛軍、庫德工人黨等恐怖分子的差別。

川普13日連發兩則關於敘利亞撤軍推文，一則重申美國已啟動敘利亞撤軍行動，不過也警告土耳其勿輕舉妄動，不要趁機攻打庫德族部隊，否則美方會摧毀土國經濟，第二則推文則呼籲庫德族不要挑釁土耳其，推文也建議設立20英里（約32公里）的安全地區。

川普去年12月突然宣布自敘利亞撤軍以後，各界紛紛撻伐他的決定太過魯莽，除了將危及美國在該地區的戰略地位，另外長期以來幫助美軍對抗伊斯蘭國的庫德族盟軍安全也將受威脅，恐再次成為土耳其攻擊目標，而土耳其總統埃爾多安先前也已透露了攻打庫德族部隊的想法。

紐約時報（The New York Times）報導，川普突然在推特威脅土耳其，恐衝擊美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與土國的協議，蓬佩奧正走訪中東諸國，他昨天樂觀透露，可能與土耳其達成協議，在美軍撤軍後，土國將持續保護敘利亞境內庫德族群體，如今這樣的樂觀預期可能因川普的一則推文而變調。

針對川普的警告，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）回應，希望美方能尊重兩國的夥伴關係，不希望因恐怖主義宣傳戰而受影響。土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）也在推特回應：「將敘利亞的庫德族人與庫德工人黨及其敘利亞分支人民保衛軍、庫德民主聯盟黨劃上等號是致命錯誤。」

一直以來，土耳其視人民保衛軍為庫德工人黨（PKK）分支，而庫德工人黨在土耳其、美國及歐盟都被認定為恐怖組織。卡林強調，尋常庫德族人與庫德族恐怖分子不同，土國僅承諾保護庫德族人及其他敘利亞人免於受到恐怖分子威脅。

川普的發文也讓外界對美軍的撤軍行動摸不著頭緒。去年底，川普突然宣布30天內將從敘利亞完全撤軍，這項命令導致包括前國防部長馬提斯（Jim Mattis）、協調聯軍打擊IS的美國特使麥格克（Brett McGurk）請辭，在遭遇各界壓力後，川普又同意將撤軍期限放寬至4個月。

不過一周前，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）又表示，撤軍行動是有條件的，外界解讀美軍有可能再展延停留敘利亞的時間，豈料上周五，美國防部官員又透露，已開始撤除敘利亞部分裝備，官員反反覆覆的說法令人霧裡看花。

(中時電子報)

文章來源：Trump Threatens to ‘Devastate Turkey Economically’ if It Attacks Kurds

文章來源：Pompeo 'optimistic' about deal between Turkey and Kurdish groups

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