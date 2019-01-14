敢動庫德族試試！川普嗆要摧毀土經濟

2019年01月14日 18:18 中時電子報 吳映璠

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）日前才宣布將對敘利亞東北部的伊斯蘭國（IS）及庫德族部隊發動攻擊，再次引發外界疑慮美國此時撤軍是否合適，美國總統川普13日就在推特發文，警告土耳其若敢對庫德族動手，將摧毀土國經濟。

美國總統川普警告土耳其誤對庫德族動手，否則將摧毀土經濟，土耳其隨後回應，要川普尊重兩國戰略夥伴關係，並分清楚一般庫德族民眾與人民保衛軍、庫德工人黨等恐怖分子的差別。

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月13日

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月13日

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 2019年1月13日

川普13日連發兩則關於敘利亞撤軍推文，一則重申美國已啟動敘利亞撤軍行動，不過也警告土耳其勿輕舉妄動，不要趁機攻打庫德族部隊，否則美方會摧毀土國經濟，第二則推文則呼籲庫德族不要挑釁土耳其，推文也建議設立20英里（約32公里）的安全地區。

川普去年12月突然宣布自敘利亞撤軍以後，各界紛紛撻伐他的決定太過魯莽，除了將危及美國在該地區的戰略地位，另外長期以來幫助美軍對抗伊斯蘭國的庫德族盟軍安全也將受威脅，恐再次成為土耳其攻擊目標，而土耳其總統埃爾多安先前也已透露了攻打庫德族部隊的想法。

紐約時報（The New York Times）報導，川普突然在推特威脅土耳其，恐衝擊美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與土國的協議，蓬佩奧正走訪中東諸國，他昨天樂觀透露，可能與土耳其達成協議，在美軍撤軍後，土國將持續保護敘利亞境內庫德族群體，如今這樣的樂觀預期可能因川普的一則推文而變調。

針對川普的警告，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）回應，希望美方能尊重兩國的夥伴關係，不希望因恐怖主義宣傳戰而受影響。土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）也在推特回應：「將敘利亞的庫德族人與庫德工人黨及其敘利亞分支人民保衛軍、庫德民主聯盟黨劃上等號是致命錯誤。」

一直以來，土耳其視人民保衛軍為庫德工人黨（PKK）分支，而庫德工人黨在土耳其、美國及歐盟都被認定為恐怖組織。卡林強調，尋常庫德族人與庫德族恐怖分子不同，土國僅承諾保護庫德族人及其他敘利亞人免於受到恐怖分子威脅。

川普的發文也讓外界對美軍的撤軍行動摸不著頭緒。去年底，川普突然宣布30天內將從敘利亞完全撤軍，這項命令導致包括前國防部長馬提斯（Jim Mattis）、協調聯軍打擊IS的美國特使麥格克（Brett McGurk）請辭，在遭遇各界壓力後，川普又同意將撤軍期限放寬至4個月。

不過一周前，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）又表示，撤軍行動是有條件的，外界解讀美軍有可能再展延停留敘利亞的時間，豈料上周五，美國防部官員又透露，已開始撤除敘利亞部分裝備，官員反反覆覆的說法令人霧裡看花。

(中時電子報)