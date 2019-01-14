毒蟲狂催油門跑給警車追 辯稱耳重聽不到警笛聲

2019年01月14日 18:46 中時 葉書宏

58歲周姓男子剛買來毒品，返家過程中因騎機車左搖右晃，遭新北市板橋警分局員警盤查，周男擔心持有毒品曝光，一路騎機車逃逸，他大膽鑽進夜市內，在車縫中鑽來鑽去，險象環生，最後仍被員警攔下，查獲丟包的毒品送辦。

警方調查，周男有毒品及竊盜前科，上個月晚間買了4包海洛因毒品，放在褲子口袋準備返家，行經溪崑一街時，遭板橋警分局沙崙所員警發現可疑，上前盤查時，周男突然加速逃逸，員警見狀一路尾隨，男子一路逃逸，沿著板林路與大觀路三段，不顧紅燈一路闖，沿途逆向、闖紅燈，最後還將機車騎進熱鬧的樹林博愛夜市內。

攔查員警多次鳴笛示意他停車受檢，但男子不顧警方勸阻，在熱鬧的夜市內鑽車縫，車身左搖右晃好像在表演特技一般，讓人捏把冷汗，周男騎車逃逸過程中，還不忘把身上的4包海洛因毒品丟包，自以為天衣無縫，但丟毒過程都被後方尾隨的員警拍下。

周男自認騎車技術高超，沒想到最後還是栽在夜市內的車陣，因為閃車時車身不穩害他差點摔倒，被尾隨員警趁機一把揪住。

「那不是我的啦！」員警將路上拾獲的海洛因毒品出示在他眼前，他還矢口否認，更辯稱說以為是酒肉朋友要跟他借錢，才不願意停車，還說自己有重聽，讓員警也啼笑皆非。

員警將他帶回警局，出示密錄器拍下他丟毒包的過程，男子這才坦承，是因為擔心持有毒品曝光，才會冒險跑給警察追，自以為是老司機，但仍逃不過板橋警方鷹眼!這下他不但拒檢、無照駕駛、逆向騎乘還闖紅燈，被員警開了四張罰單，除了吃上公共危險罪官司外，更被依違反毒品危害防制條例送辦。

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(中時 )