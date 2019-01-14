學習不設限！新店大豐國小「社區共讀站」啟用

2019年01月14日 18:27 中時 葉書宏

新北市新店區大豐國小「書悅七里」社區共讀站啟用。（葉書宏翻攝）

新北市新店區大豐國小「書悅七里」社區共讀站在悠揚絲竹管弦樂聲中，由校長李春芳與地方民代、里長們及教育局代表熱鬧剪綵正式啟用。

學校就是你的圖書館，為了實踐在地樂活的城市發展願景，教育局表示自100年至107年止，已補助全市239所國中小完成圖書館改造，營造優質的閱讀學習環境，並鼓勵學校積極向教育部國教署申請「社區共讀站」專案計畫，落成的大豐國小社區共讀站即為107年度完工的學校之一。

李春芳指出，大豐國小坐擁台灣原生樹種七里香，社區共讀站正以此樹為命名依據，一來讓更多社區民眾與親師生認知、愛護台灣原生樹種；二來讓社區共讀站的資源共享理念得以傳遞，共讀站位處校門口，相當便民，更擁有高達六百本以上的書籍，讓校園親師生以及社區民眾得以交換所需閱讀之書籍、雜誌，家長會亦會不定期辦理「假日電影院」，提昇市民多元閱讀的風氣。

剪綵活動也安排了一場精彩的雙語閱讀教學活動，由2位外師帶領孩子們在新落成的社區共讀站進行英語書籍的閱讀活動。

教育局表示，新北市除了透過閱讀教育來深耕孩子的基礎學習能力外，也非常重視雙語教育的推動，期待透過多元語言能力的培養，厚植孩子與國際競合的學習素養。

教育局自103年起即陸續建置雙語實驗課程學校，並引入外語師資規劃實施雙語實驗課程融入CLIL（ContentLanguageIntegratedLearning）理念試辦跨領域課程之英語教學，鼓勵各校依校本特色發展不同的雙語實驗課程領域。

大豐國小即新北市雙語實驗課程學校之一，閱讀教學活動即為該校實驗發展的雙語課程內容之一，讓孩子在優質的閱讀環境中進行跨領域的學習，藉以深化學習效果，為我國未來跨域人才的需求奠定穩固的基礎。

(中時 )