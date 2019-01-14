蘇貞昌視察桃園養豬場 鄭文燦約他吃滷肉飯

2019年01月14日 18:53 中時 葉臻

行政院長蘇貞昌14日至桃園市視察欣倫畜牧場，了解桃園廚餘蒸煮設備的檢核進度。（葉臻攝）

欣倫養豬場老闆何逢廣強調會全力配合政府作業，防範豬瘟進台。（葉臻攝）

行政院長蘇貞昌14日甫上任，下午就匆匆趕至桃園市視察欣倫畜牧場，了解桃園廚餘蒸煮設備的檢核進度，桃園市長鄭文燦表示桃園部分已用專案申請，本月底前會完成314座養豬場的廚餘蒸煮設備檢核，他也邀請蘇貞昌一起吃滷肉飯，拉回消費者的信心。

蘇貞昌表示，桃園每天用掉550噸廚餘，其中來自桃園的只有150噸廚餘，但來自其他縣市有400噸，「我們不能下個命令就禁止廚餘」，下命令簡單，但廚餘何處去卻是個問題，不用廚餘養豬是理想，但在配套措施做到前，要想的是如何防疫安全又能不讓廚餘到處流竄，他也強調，如果能離牧當然很好，但對於中小型養豬戶，如何提高集中蒸煮設備的補助也很重要，誘因、補助都要有。

鄭文燦表示，本來農委會規定1個禮拜內要完成蒸煮設備的檢核，而桃園黑毛豬用廚餘有314場，其中74場已經完成檢核，另外還有240場，市府專案申請後，檢核得延到1月31日前全數完成。

鄭文燦也說，桃園市內15萬頭豬有11萬頭是黑毛豬，比例全台第一，而未來廚餘3個去處，包括汙水處理廠、化製場和快速堆肥發酵中心，他強調，豬瘟疫情若進台，廚餘養豬就要結束，桃園將斥資1.3億元在6月前建快速堆肥中心，「這個非設不可」，他也強調，離牧的待遇要優厚，「中央的數字只是帳面上好看，地方問下來沒人接受」，市府預計加碼，尤其全台最多中小型在桃園，離牧要比中央更優厚，「不加碼一定不會成功」。

桃園市環保局長沈志修表示，桃園現有399座養豬場，其中314座約11萬頭豬是以廚魚飼養，以上314座養豬場皆有蒸煮設備，其中有74座已取得環保局再利用登記，240座還未取得，240座包括市府審查中14件、委託養豬協會代辦中90件和輔導中的136件。

沈志修表示，農委會原訂一周內要所有養豬場取得環保登記，否則就要改用飼料或退場，桃園市本月10日向農委會爭取延長，月底前將完成全數檢核，欣倫養豬場老闆何逢廣則說，會全力配合政府作業，防範豬瘟進台。

農委會則表示，白豬黑豬都要照顧，如果黑豬有配合廚餘養豬蒸煮設備合格，如果沒有，就採用農委會的飼料補助，如果沒辦法維持下去則會有退場機制。

鄭文燦最後也邀請蘇貞昌一起吃滷肉飯，鄭文燦表示，雖然豬瘟還沒進來，現在豬肉舖的生意卻少了3、4成，應該一起拉回消費信心，邀請院長一起吃控肉、滷肉飯，蘇貞昌強調現在上市的豬肉都正常，民眾不用擔心。

(中時 )