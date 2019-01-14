自自冉冉掰 總統府豬年春聯回歸傳統「恭賀新禧」

總統府14日由公共事務室主任張文蘭公布豬年春節總統府春聯、紅包袋和一元福袋。今年的春聯回歸傳統路線，由書法家楊淑婉代總統、副總統落款，寫的是「恭賀新禧」。（鄧博仁攝）

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總統府紅包袋以豬為主要設計元素，下方則有一個「福」字。新春一元福袋，則以「福豬」為設計元素，同時具有「祝福」和小豬撲「滿」的寓意。。（鄧博仁攝）

民國108年（歲次己亥）農曆春節將至，總統府今（14）日公布豬年新春福袋設計樣式，封面是隻寫著「福」字的金色小豬，並提上「祝福滿滿」的字樣。今年共印製33萬份，除夕起由總統蔡英文、副總統陳建仁親自發送。

總統府今天公布豬年新春福袋、紅包袋及春聯的設計樣式，由於108年為農曆己亥年，生肖豬年，新春福袋的封面也以手刻版畫的方式，把一隻身上寫著福字的金豬印在紅色的卡紙上，並且在下方提上「祝福滿滿」的燙金字。

而在紅包袋的部分，是用簡約的線條勾勒出小豬的圖案，下方也出現「福」字的設計，代表「豬福、祝福」的意思，祝福大家在新的一年，吉祥如意。而春聯則是「恭賀新禧」，祝賀大家吉祥如意、幸福美滿。

根據中央社引述媒體提問，過去總統府的春聯如「自自冉冉、歡喜新春」、「萬物當春、幸福共好」等較文青式的語句，為何今年回歸傳統的「恭賀新禧」。張文蘭說，總統、副總統的賀歲春聯每年的字都不一樣，最重要是傳達總統、副總統祝賀國人新春如意的心意，今年總統核定的就是恭賀新禧，也是非常經典、傳統的吉祥話。

(中時電子報)

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