空拍大東勢山禿了！業者復育國寶牛樟樹惹議

2019年01月14日 20:34 中時 巫靜婷

苗栗縣獅潭鄉大東勢山區驚見山坡地「禿了」，有民眾將空拍照PO網，留言回應「轄區內違建何其多，難道苗栗縣政府睡著了？」批縣府視若無睹山區遭大面積開挖，危害水土保持，水保科14日指出，地主未造原申請方式開挖，違反水保法將開罰，業者喊冤，就是為水土保持才更改工程。

民眾空拍時驚見翠綠山林間，竟有2處大小不一的禿地，將照片PO至「我是獅潭人」社團，心痛巍峨的大東勢山遭人開墾，質疑有違水土保持，水保科表示，經去年12月5日空拍、28日現場勘查，發現地主未造原申請施工方式開挖整地，違反水保法將開罰最高30萬罰鍰，14日將處份書遞交行為人。

水保科長許家誠表示，該土地為私有地，非網稱的國有土地，地主為種植牛樟樹，去年2月申請整播作業，4月核准後於同月27日開工，但去年底水保科在空拍及現場勘查時，發現地主未造原申請方式開挖，雖施工面積1.15公頃不變，但施工方式、施工人皆與圖說不符，因此依法開罰。

牛樟芝業者表示，山坡地整地有經合法申請才動工，清除雜木、竹林的刨根過程中，發現去年5、6月的大雨沖刷，導致100米長，約70度的陡坡有水土流失情況，土石未經有效護坡將危害山下村莊與居民安全，才更變計畫先在山坡地下方砌石護坡，目前委由水保技師丈量完成，提出《緊急維護企畫書》，2周內交至縣府審核再動工。

業者說，12月至4月是種植牛樟樹的最佳時節，2、3年前就開始於大、小東勢山區伐木造林，目前已種植5000棵，預計將種植2萬棵，牛樟樹是台灣特有大喬木不僅能幫助水土保持，高經濟產值更可替當地居民製造許多工作機會，未來的造林工程將加強排水及護坡，並力拚春節前完成。

(中時 )