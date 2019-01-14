落實科技辦案 北檢成立變價及數位採證教育訓練中心

2019年01月14日 18:57 中時 陳志賢

台北地檢署為落實查扣犯罪所得，及強化訓練數位採證辦案能力，成立「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」，今天下午舉行揭牌典禮及啟用儀式。法務部長蔡清祥致詞時表示，數位採證中心的成立，是跟上時代的腳步，與時俱進，使未來辦案能走向科技化、科學化。

另檢察總長江惠民要求北檢要重視程序正義，證據採取必須符合法律規定，避免不必要的爭議，使好不容易取得之證據遭受汙染，也肯定檢察官在科技辦案的精進與努力。高檢署檢察長王添盛則肯定北檢在高檢署經費的挹注下，結合新設計思維，成立數位採證中心，未來亦將持續挹注北檢，以提升數位偵查能力。

北檢為了貫徹行政院的新世代反毒政策，並落實法務部宣示加強查緝毒品犯罪及偵查中查扣被告犯罪所得，並有效因應現今數位時代科技快速變遷局勢，在高檢署指示及經費挹注下，成立「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」。今天的揭牌典禮及啟用儀式，包括法務部長蔡清祥、政次蔡碧仲、常次張斗輝、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛等人與會。

北檢表示，「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」，未來將由採證團隊結合北檢「緝毒資料庫」及「數位採證室」，強化並支援北部地區檢警調廉提取、分析、判讀數位情資等核心能力。

該中心的特色，包括場所空間分成數位採證工作區、教育訓練區2大區塊，並有嚴密的資訊安全規劃，裝設精密之人別辨識系統，清楚紀錄、管制進出人員動態，充分保障證據完整、維護偵查秘密。

此外，北檢特別與本土插畫家馬克老師合作，為北檢的數位中心設計形象牆，成功將司法與本土藝術相結合。

(中時 )