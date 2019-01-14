落實科技辦案 北檢成立變價及數位採證教育訓練中心

北檢14日成立變價及數位採證教育訓練中心，法務部長蔡清祥(前排中)等官員親臨揭牌典禮。(北檢提供)

友善列印
中時

台北地檢署為落實查扣犯罪所得，及強化訓練數位採證辦案能力，成立「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」，今天下午舉行揭牌典禮及啟用儀式。法務部長蔡清祥致詞時表示，數位採證中心的成立，是跟上時代的腳步，與時俱進，使未來辦案能走向科技化、科學化。

另檢察總長江惠民要求北檢要重視程序正義，證據採取必須符合法律規定，避免不必要的爭議，使好不容易取得之證據遭受汙染，也肯定檢察官在科技辦案的精進與努力。高檢署檢察長王添盛則肯定北檢在高檢署經費的挹注下，結合新設計思維，成立數位採證中心，未來亦將持續挹注北檢，以提升數位偵查能力。

北檢為了貫徹行政院的新世代反毒政策，並落實法務部宣示加強查緝毒品犯罪及偵查中查扣被告犯罪所得，並有效因應現今數位時代科技快速變遷局勢，在高檢署指示及經費挹注下，成立「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」。今天的揭牌典禮及啟用儀式，包括法務部長蔡清祥、政次蔡碧仲、常次張斗輝、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛等人與會。

北檢表示，「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」，未來將由採證團隊結合北檢「緝毒資料庫」及「數位採證室」，強化並支援北部地區檢警調廉提取、分析、判讀數位情資等核心能力。

該中心的特色，包括場所空間分成數位採證工作區、教育訓練區2大區塊，並有嚴密的資訊安全規劃，裝設精密之人別辨識系統，清楚紀錄、管制進出人員動態，充分保障證據完整、維護偵查秘密。

此外，北檢特別與本土插畫家馬克老師合作，為北檢的數位中心設計形象牆，成功將司法與本土藝術相結合。

(中時 )

毒蟲狂催油門跑給警車追 辯稱耳… 冒雨花40分鐘才排到美食 妹子上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。