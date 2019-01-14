水利署長勘查雲林水利工程 多管齊下治水事半功倍

水利署長賴建信（前左六）勘查雲林水利工程，多管齊下治水事半功倍。（張朝欣攝）

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雲林沿海地區每逢豪大雨即積水成災，14日水利署長賴建信會同立委蘇治芬勘查海線各鄉鎮水利設施，預計今年3月北港滯洪池動工，配合各地大排整治，解決沿海地區長久以來的淹水問題。

賴建信、蘇治芬14日會勘北港鎮頂寮大排、北港滯洪池、水林鄉蔦松大排、四湖鄉三條崙海堤等水利設施，與會者水林鄉長許山埜、麥寮鄉長蔡長昆、土庫鎮長張榮麗、縣議員蔡岳儒等人紛紛提出在地意見供做參考。

賴建信表示，去年10月蘇立委主持經濟委員會考察，請縣府配合提報前瞻計畫，北港滯洪池第1期工程預計3月發包，總工程經費3億元，面積約35公頃，除可解決淹水問題，周邊將打造親水環境，讓滯洪池成為民眾休閒運動場域。

賴建信承諾由中央協執行的工程今年上旬就會開工，水利署也會協調縣政府加速執行已核定工程，並運用中央疏濬清淤補助持續辦理水路疏通，中上游流域治理需求也建議縣府依規畫報告書提報中央協助。

蘇治芬等人指出，口湖、四湖、麥寮等臨海鄉鎮，水利設施需持續加強才能因應豪大雨與潮汐變化，北港地區則以滯洪池疏緩暴雨，虎尾地區安慶圳大排持續辦理水路疏洪工作，多管齊下才能事半功倍。

蘇治芬強調，面對氣候異常頻率變高，傳統治水方法已不敵暴雨承載量，必需改變治水思維，廣設分散式滯洪池、村落防護計畫、水利事權統一，才能有效解決淹水問題。

(中時 )

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