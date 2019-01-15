飼養寵物雲端上課　新北毛寶貝好幸福

2019年01月15日 07:18 中時 葉書宏

新北市動保處自2016年推出「飼養寵物認證卡」迄今逾2萬人取得，再推出線上生命教育雲端課程，只要到官網上課，取得時數後就可以獲得認證卡。（葉書宏翻攝）

新北市政府為提升市民動物飼養觀念進而改變飼主對待生命的態度，動保處自2016年推出「飼養寵物認證卡」迄今逾2萬人取得，動保處再推出線上生命教育雲端課程，只要到官網上課，取得時數後就可以獲得認證卡，享有各項優惠。

市府自2015年3月1日年推行零安樂後，積極搭配許多配套措施增加認養率、降低棄養，2016年推行飼養寵物前生命教育課程至2018年底止，已有2萬3千多人取得飼養寵物認證卡。

動保處表示，領有飼養寵物認證卡可享多項優惠，攜帶自家寵物可至新北市動保處及各動物之家免費施打狂犬病疫苗、寵物晶片植入及登記，持卡帶寵物至動保處特約醫院還享有結紮補助外，動保處針對已完成寵物登記犬貓提供免費往生大體處理及寵物樹葬等多項福利措施。

除了實體場所申請外，民眾也可上動保處官網線上申請，官網中點選「相關連結」，再點選「生命教育雲端課程」。進入課程後填寫基本資料即可開始線上上課，上完生命教育後依據課程內容回答問卷，交卷後動保處會在2周內寄出「飼養寵物認證卡」，讓民眾在家即可取得認證卡。

農業局長李玟表示，民眾在決定飼養寵物前必須先了解自身習性和環境適合養什麼樣的寵物，透過生命教育課程或填寫問卷，可讓欲飼養或購買動物的飼主們在飼養寵物前，先自我檢視，評估自己的狀況思考是否適合飼養寵物。

另外，新北市實施零安樂政策，即不斷強調「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，同時推出多項配套措施宣導正確的飼養觀念、強化飼主責任及鼓勵民眾認養。

(中時 )