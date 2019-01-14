安心亞驚曝寫遺書 還幻想買老鼠藥

2019年01月14日 19:26 中時 蔡琛儀

安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉。(環球提供)

安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉，14日與媒體餐敘，歌曲要大家學會冷靜放鬆，換個角度看世界，「裝死的方法就是療癒！」她自曝先前遇上情緒低潮時，曾想像自己買好老鼠藥，更兩度寫遺書給媽媽，邊寫邊哭，隔天起床彷彿重新活過來，藉此抒發情緒。

安心亞第一次寫情書是演戲時自覺表現不好，第二次則是人生低潮，覺得過得不開心，「我大概寫說錢不要留著，盡量花，反正不用顧慮到我，就盡量用。」寫遺書後她會放著警惕，藉此告訴自己不要再寫，要過得更努力。但媽媽至今沒看過遺書，她也不敢讓相依為命的媽媽看到，就怕媽媽擔心。

她也笑說，去年準備跨年演出前，因為同時軋戲、拍攝單曲，讓自我要求高的她，每天都覺得來不及準備演出崩潰到不行，打電話給經紀人哭訴，還放話：「我已經買好老鼠藥了，1月1號我就會吃。」她解釋：「我沒辦法承受表演不好的結果，想說好吧我就盡人事，萬一沒表現好，就想像自己吃老鼠藥，1月1號當作死一天。」幸好演出評價不錯，讓她元旦過得很開心。

安心亞平常都會看網路評論，坦言一開始會難過，現在看到一片好評反而會不習慣，「我比較在意的是說，看我演戲會出戲，或是說拒看，根本沒看就批評，也會很痛苦。」

今年農曆年她暫時獲得短暫幾天假期，打算和媽媽回台南放鬆，被問身邊是否有男伴相陪，她否認：「沒有！只有女的！(指媽媽)」今年暑假她也預計要推出新專輯。

(中時 )