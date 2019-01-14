桃園水岸燈會童話風 飛天豬小提燈3.2萬份現場放送

2019年01月14日 19:40 中時 蔡依珍

桃園燈會將於2月12日至24日盛大展開，小提燈「飛天活力豬」14日首度亮相，提著晃動就會振翅飛翔，更首創可改裝的手握提燈，可當火把高舉，限量3.2萬份，歡迎民眾到燈會現場領取。（蔡依珍攝）

桃園燈會將於2月12日至24日盛大展開，小提燈「飛天活力豬」14日首度亮相，提著晃動就會振翅飛翔，更首創可改裝的手握提燈，可當火把高舉，限量3.2萬份，歡迎民眾到燈會現場領取。（蔡依珍攝）

桃園燈會將於2月12日至24日盛大展開，小提燈「飛天活力豬」14日首度亮相，提著晃動就會振翅飛翔，更首創可改裝的手握提燈，可當火把高舉，限量3.2萬份，歡迎民眾到燈會現場領取。（蔡依珍攝）

桃園燈會將於2月12日至24日盛大展開，小提燈「飛天活力豬」14日首度亮相，提著晃動就會振翅飛翔，更首創可改裝的手握提燈，可當火把高舉，限量3.2萬份，歡迎民眾到燈會現場領取。（蔡依珍攝）

橫跨3大行政區的全台最長水岸燈會「2019桃園燈會」，將於2月12日至24日盛大展開，以童話主題打造4大燈區，阿拉丁神燈等故事都入燈，小提燈「飛天活力豬」14日也首度亮相，提著晃動就會振翅飛翔，更首創改裝的手握提燈，可當火把高舉，現場發送3.2萬份，歡迎民眾到燈會現場領取。

2019桃園燈會以童話故事元素，串聯桃園三民運動公園、汴洲之美橋、龜山星月橋和蘆竹竹夢橋，有綠野仙蹤、胡桃鉗及愛麗絲夢遊仙境等著名童話，其中三民主燈區是「桃園幸福城」，主燈結合阿拉丁神燈童話及桃園的發展成果，4大燈區不但沿著8公里長的南崁溪水岸設置超過40組以上的璀璨燈飾，更結合時下最夯網美拍照風潮，推出互動燈組，邀請遊客化身童話人物置身璀璨燈組中。

小提燈「飛天活力豬」14日搶先亮相，觀旅局長楊勝評大讚是「全國唯一會飛、還能高舉的小提燈」，笑說童話裡豬絕對可以飛天，紙藝師洪新富融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀，提著晃動就會振翅，四肢和翅膀都能調整關節、展開變換不同姿勢，更首創手把部分可調整為舉臥式握把，讓飛天豬不只手提、更能當火把高舉，玩法相當多元。

曾獲十大傑出青年的創意紙藝師洪新富說，飛天活力豬從發想到提案費時半年，融入桃園意象，像是粉紅豬頭就像是渾圓甜蜜又多汁的水蜜桃，豬翅就像水蜜桃的綠葉，豬身則綴以原住民紋飾、盛開的花朵及好山好水，襯出桃園的自然初心，強調小提燈走環保路線，採用環保紙質和外銷歐盟規格的無汞電池，燈具也都由庇護工場的身障者巧手組裝，兼顧文化、環保和愛心。

小提燈將於2月16、17、23及24日傍晚5點起，在4大主題燈區、每燈區每日各免費發送2000盞，限量3.2萬份歡迎民眾到燈會現場領取，為期13天的熱鬧饗宴，歡迎大家來桃園感受燈節氣氛，邊賞燈、邊提燈。

(中時 )