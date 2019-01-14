新北爆竹春節稽查 查獲1.4噸爆竹煙火

新北市消防局第七救災救護大隊永平分隊今（14日）查獲違規爆竹煙火重量逾1.4噸。（葉書宏翻攝）

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新北市消防局第七救災救護大隊永平分隊今（14日）執行爆竹煙火春節稽查專案時，於轄內永和區仁愛路73巷路旁發現可疑貨車，車上查獲經清點後違規爆竹煙火重量逾1.4噸，立即取締查扣全數沒入，並依違反爆竹煙火管理條例開立舉發單，處以6到30萬罰款。

第七救災救護大隊表示，楊姓負責人於永和區仁愛路73巷設立辦公室兼倉庫，販賣違規爆竹煙火，該場所於2015年遭民眾檢舉已被消防分隊取締過，永平分隊將該場所列為重要稽查對象。

新北市消防局第七救災救護大隊永平分隊今（14日）查獲違規爆竹煙火重量逾1.4噸。（葉書宏翻攝）

蘇姓消防隊員今（14日）下午4時許，執行春節爆竹煙火稽查專案，途經上述地點時，赫見路旁停放小發財車，貨車棚架上鎖形跡可疑，機警直覺有問題上前盤查後，楊姓負責人支吾其詞不願配合開鎖，蘇員立即通報分隊及警方派員協助取締，經清點後違規爆竹煙火重量逾1.4噸。

第七大隊大隊長洪萬見表示，年關將近，違規爆竹販賣場所將陸續進貨囤積，呼籲民眾如有發現可疑人車請速通知119派員取締，過年期間民眾請勿施放爆竹煙火，以維護公共安全。

(中時 )

新北市消防局第七救災救護大隊永平分隊今（14日）查獲違規爆竹煙火重量逾1.4噸。（葉書宏翻攝）
新北市消防局第七救災救護大隊永平分隊今（14日）查獲違規爆竹煙火重量逾1.4噸。（葉書宏翻攝）
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