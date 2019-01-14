陳其邁送韓國瑜「禮物」 居然跟柯P有關

2019年01月14日 19:58 中時電子報 黃麗蓉

高雄跨年無緣合唱的瑜邁，如今隨著陳其邁將接任副閣揆，他說要唱一首歌送給高雄市長韓國瑜，居然是台北市長柯文哲曾唱過的歌《挪威的森林》。

陳其邁接受「小玉巷仔內」影音節目專訪時表示，要獻給韓國瑜的《挪威的森林》歌詞第一句就是「讓我將你心兒摘下，試著將他慢慢融化。」主持人不禁說，哇！你好會撩欸！你在撩妹喔！陳其邁害羞說：「獻給高雄市民啦。」

《挪威的森林》歌詞全文：

讓我將妳心兒摘下

試著將它慢慢溶化

看我在妳心中是否仍完美無瑕

是否依然為我絲絲牽掛

依然愛我無法自拔

心中是否有我未曾到過的地方啊

那裡湖面總是澄清

那裡空氣充滿寧靜

雪白明月照在大地

藏著妳不願提起的回憶

(藏著妳最深處的秘密)

妳說真心總是可以從頭

真愛總是可以長久

為何妳的眼神還有孤獨時的落寞

是否我只是妳一種寄託

填滿妳感情的缺口

心中那片森林何時能讓我停留

或許我 不該問

讓妳平靜的心再起漣漪

只是愛妳的心超出了界限

我想擁有妳所有一切

應該是 我不該問

不該讓妳再將往事重提

只是心中枷鎖 該如何才能解脫

另針對陳其邁擔任副閣揆，韓國瑜給出兩個相信，一個是相信他會有傑出表現，一個是相信他會願意幫助高雄。陳其邁對此強調，他是高雄的子弟，高雄其實在整個選舉過程，過去陳菊也講了很多政見、很多規畫，韓市長現在雖很忙，但還是希望他能夠趕快把這些盤點一下，看哪些是他覺得不錯想要繼續延續的。因為市政是一棒接著一棒，看哪些他覺得具體可行，雖然以前不是他的政見，但若他還覺得ok，對高雄有幫助，「這本來就不分藍綠，我們一定會給予支持。」

至於4年後是否會再戰高雄？陳其邁直言，「這太遠的事情，現在讓高雄更好，是責無旁貸的事。」

(中時電子報)