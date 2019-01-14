歡慶119消防節 中、永和擴大防火宣導活動

2019年01月14日 19:31 中時 葉書宏

新北市政府消防局第七救災救護大隊為強化中、永和地區民眾對各項災害事故之基本常識概念，提升市民防災意識、重視自身生命及財產安全，13日在中和區「四號公園-823紀念碑」舉辦歡慶119消防節擴大防火宣導活動。

活動規畫涵括各項生活安全相關目標為主軸，安排10站關於消防常識及實際體驗關卡，並邀請超人氣樂團-糖果盒當代樂團、新北市薩克斯風推廣協會熱音吸睛開場，新北市警察局中和分局警用重機展示、新北市政府消防局中和、國光、永和、永利婦宣分隊熱舞表演。

另外，財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會推廣蔬食作環保、財團法人創世社會福利基金會順手捐發票活動、中和區公所、永和區公所公益宣導、中和區衛生所現場癌症篩檢流感疫苗注射、阿瘦實業股份有限公司現場健康足部測試送好禮以及台灣電線電纜工業同業公會老屋換電線居家安全諮詢，透過多元機構單位協力，共同推廣宣導居家防火防災觀念，寓教於樂。

新北市政府消防局第七救災救護大隊13日在中和區「四號公園-823紀念碑」舉辦歡慶119消防節擴大防火宣導活動。（葉書宏翻攝）

活動還結合闖關成功即可當場兌換爆米花、脆皮車輪餅、星巴克美式咖啡以及樣式豐富的消防宣導贈品，另外結合當地中安里里長的貼心里民服務邀請DK-DN為里民義剪。

現場民眾還能以手機加入HiPhotographer專業攝影工作室臉書粉絲專頁並分享、打卡按讚就可以由HiPhotographer專業攝影工作室創意攝影總監現場親子攝影、隨拍即印，當天活動不僅吸引許多路過民眾踴躍參加，許多轄內里民也前往共襄盛舉。

第七救災救護大隊表示，透過多面向進行觀念教育，以期許能夠在闖關玩樂之餘將防火防災教育向下扎根，能初期判斷危災害種類，以達到能夠自救及在自身安全的狀況下幫助他人，降低災害發生，並進而推廣正確防火防災教育。

(中時 )

新北市政府消防局第七救災救護大隊13日在中和區「四號公園-823紀念碑」舉辦歡慶119消防節擴大防火宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第七救災救護大隊13日在中和區「四號公園-823紀念碑」舉辦歡慶119消防節擴大防火宣導活動。（葉書宏翻攝）