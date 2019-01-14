寒冬送暖中和役男關懷獨居長者

新北市中和區替代役男前往獨居長者家中進行關懷與打掃。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區替代役男前往獨居長者家中進行關懷與打掃。（葉書宏翻攝）
新北市中和區替代役男前往獨居長者家中進行關懷與打掃。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所為響應內政部役政署推動「107年替代役役男歲末年終關懷獨居長者與協助居家環境清潔實施計畫」，鼓勵每位替代役役男在農曆年前，前往獨居長者家中進行關懷與打掃，分別於14、15日動員居家環境清潔、致贈賀年禮盒。

每位役男捲起衣袖、賣力地打掃，為了讓長者擁有一個清潔舒適的居家環境，展現替代役男愛心服務、關懷獨居長者的精神。

中和區兩位獨居長者住家分別於仁愛街、中和路兩處，獨自居住行動不便，在5位替代役男的熱心協助下，每位役男捲起衣袖、賣力地打掃，為了讓長者擁有一個清潔舒適的居家環境，展現替代役男愛心服務、關懷獨居長者的精神。

另於1月22日替代役男將於新北市中和區枋寮活動中心協助由社會課主辦的「獨居老人歲末送暖圍爐餐會」，屆時也將邀請新北市政府替代役旺年天團蒞臨現場表演並宣導老人們日常身體保養常識，帶動簡易健康操。

中和區公所表示，提倡替代役役男積極參與公益活動，主動投入社會服務工作，期許嘉勉每位役男持續奉獻自己，年年持續關懷獨居長者，讓獨居長者渡過一個溫馨、備感幸福的新春佳節。

(中時 )

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