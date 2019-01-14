胡瓜率《綜藝大集合》馬來西亞辦見面會 一出場先說對不起

2019年01月14日 19:41 中時 林淑娟

王燦（左起）、廖家儀、胡瓜、謝忻、阿翔馬來西亞會粉絲。（民視）

民視《綜藝大集合》主持人胡瓜、阿翔以及謝忻來到馬來西亞吉隆坡舉辦粉絲見面會，還邀請到還在當地Astro歡喜台正在播出的《春花望露》、《幸福來了》的演員王燦、廖家儀一起當特別來賓，活動現場瞬間湧入千人造成大轟動，現場擠得水泄不通。

《綜藝大集合》在馬來西亞火紅程度感動主持群，胡瓜一出場忘情大喊：「我對不起你們，Astro歡喜台播出這麼久，今天才第一次來吉隆坡辦粉絲見面會，謝謝你們這麽瘋狂喜歡《綜藝大集合》！」胡瓜說，從一下飛機、通關走道、等車，連路過店家時都被認出，還有全家衝出來追著他要拍照，沒有一刻停止拍照的他，像是移動的人形立牌。他印象深刻的是，有位粉絲抓著他說「我從小看著你長大」，ㄧ問才知道對方已經60幾歲，讓他哭笑不得。

阿翔來到吉隆坡也自稱「當地人」，對馬來西亞熟透透，熱情粉絲讓他感動不已，印象最深刻是有對母女檔要玩「給我抱抱」夾爆氣球，比他還瘦的母女檔玩遊戲比誰還認真，還特地開車四個多小時，就是為了見他們一面，他還搞笑湊過去說，三個超瘦的人站在一起很像一家人，不知道的人以為他是爸爸，全場民眾大爆笑，氣氛high到最高點。

謝忻也說民眾太熱情了，讓她覺得在馬來西亞頓時成了女神、還躍升國際巨星。特別嘉賓王燦與廖家儀說，看到這麼多粉絲擠在現場呼喊他們名字，還有人瘋狂大喊劇中角色名，他們很驕傲扮演的角色這麼成功，王燦表示，有位粉絲跟他說每天最期待守在電視機前面看播出，那是全家最幸福的時光，讓他感動不已，發現原來演戲可以帶給人家幸福。

廖家儀也說，她在《春花望露》飾演壞女人，大家不討厭，還說她壞的好，活動現場有激動粉絲抓著她大喊「開了6小時車終於看到妳這壞女人，終於圓滿」，讓她大笑，也為戲劇的成功大呼開心！

(中時 )