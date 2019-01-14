因應春節年假龐大交通量 公路總局春節實施疏運計畫

2019年01月14日 19:43 中時 陳世宗

豐原客運865號谷關往返梨山的梨山幸福巴士，不限定梨山當地居民搭乘，但必須事先預約！(陳世宗攝)

今年春節連假長達9天！交通部公路總局14日指出，該局除實施春節連假交通疏運計畫外，並規劃國道客運全票平均85折、台灣好行半價及國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運折扣等優惠措施；建議用路人轉換替代道路時跟著「幸福公鹿」走，民眾多利用大眾運輸工具規畫返鄉行程。

公路總局台中區監理所說，今年春節連假期間，只要搭乘交通部核定86條超過100公里國道客運路線，即可享有全票平均85折優惠票價；搭乘台鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運的民眾，持有效電子票證轉乘中彰投地區在地客運還可再享有1段票免費優惠。

台中區監理所表示，春節連假持續推出「台灣好行」半價優惠，共有日月潭線、溪頭線、鹿港線等3線，優惠期間使用電子票證購票，可享有半價優惠；詳情可至「台灣好行旅遊服務網站－好行套票」或「南投客運－優惠套票」網頁查詢，實施期間自今年2月1日至2月10日。

豐原客運指出，春節連假期間適逢武陵農場櫻花季，自2月7日至27日，持續推出台鐵烏日站轉乘公車到谷關免費外，865號谷關往返梨山的梨山幸福巴士，不限定梨山當地居民搭乘，但必須事先預約；2月5日至10日，增加上午10時的上行班次、下午3時40分的下行班次。

公路總局第二區養護工程處強調，國道易壅塞路段的疏運，若遇中部地區國道壅塞時，建議民眾可以改走轄區台61線、台74線及台3線等道路；台中地區的熱門風景區，包含高美濕地、大甲鎮瀾宮、台中花卉博覽會園區等，建議可改走轄區台61線、台1線及台3線等道路。

(中時 )