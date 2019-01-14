周孝安搞浪漫 帶周曉涵秘密基地露營看星星

周孝安、周曉涵浪漫看星星。（三立）

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周孝安、周曉涵浪漫看星星。（三立）
周孝安、周曉涵河邊洗餐具。（三立）

周孝安在三立八點華劇《必勝大丈夫》搞浪漫，帶著感情剛萌芽的周曉涵露營，晚上溪邊看星星，因此這次拍攝還真讓周曉涵有了不一樣的體驗，她笑說自己都生活在市區，所以戶外浪漫對她而言非常重要，她記得自己是在求學時期才碰過這種浪漫事情，開始工作後就比較沒有機會，她覺得這對自己很特別，除了體會不同的約會景點，也可以測驗出男生的用心指數，加上對露營二字很陌生，若真有人願意約當然會答應。

這場戲劇組特別遠赴新竹尖石鄉山上的露營地拍攝，一待就是一整夜，冷得他們直打哆嗦，只好不斷搞笑捉弄對方來轉移注意力。一場周孝安與周曉涵在河邊洗餐具的戲，周孝安搞笑地把塑膠餐具當小船，還用湯匙滑水，幼稚程度讓劇組工作人員說根本不像個CEO。

這場看星星的戲天公作美，完全沒有雲干擾，雖然兩人是來工作的，但山區夜晚的氛圍還是讓他們覺得很浪漫，直嚷著說想把這個景點收進自己的約會場景清單。

周孝安表示，私下的他也會帶女方去自己的私房景點，帶她到無人打擾的地方，享受兩人世界。在他心中浪漫的定義是為了對方，可以沒有自我，可以無限犧牲任何事情，只為跟對方在一起。

周曉涵認為浪漫不是一時，而且最浪漫的事是要表現在日常生活中，特別是男生的暖度與用心，只要抓對了就會讓她好感動。她舉例：「我記得多年前有次在拍戲，有一位男生來探班，當時剛好大姨媽到，那位男生就準備了二十多種不同巧克力給我，雖然是很小的事，但也顯示浪漫貼心。」周曉涵認為自己就是日常生活中小只要有小浪漫，就會讓她感動的女生。

「我對被追求很後知覺！」周曉涵認為自己是那種對好感慢半拍的人，可能男生發動攻勢了自己還搞不清，所以有時對方約看電影或吃飯都覺得還好，因為真沒想這麼多，不過當慢慢有感覺時，一起喝喝小酒聊聊心事，她覺得滿不錯也可以讓感情加溫快一些。

別看周曉涵是位很都會的女生，她喜歡的禮物不見得都是些奢侈品，「能做出讓人感動的事情來最重要！」周曉涵表示曾有位男友送的禮物讓她今生難忘，他很用心地從交往開始，就在一本本子上寫下喜歡她的原因，一直累積到快400個理由，才將整本送給她當禮物，她說：「這要持之以恆真的好難得，但他做到了。」

(中時 )

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