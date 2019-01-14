男星巴黎驚遇麵包店爆炸！親睹人間煉獄

2019年01月14日 19:51 中時 蔡琛儀

楊永聰到巴黎拍攝微電影。(闊思音樂提供)

楊永聰驚遇巴黎麵包店爆炸。(闊思音樂提供)

創作歌手楊永聰推出中英文雙碟新專輯《Lost&Found》，上週他應邀赴法國巴黎拍攝微電影廣告，走遍花都取景，正要拍攝第一個鏡頭時，卻遇到巴黎麵包店發生大爆炸，與下榻飯店僅一街之隔，相當驚悚。

楊永聰回憶，當天早上他剛好起早要拍攝第一個場景，他站在酒店陽台外面，突如其來轟天的爆炸聲，接著地板震動與瓦斯煙霧瀰漫，慘叫哀號聲不斷傳來，緊接著一陣陣的爆裂聲與地板的晃動，煙霧隨即飄來，房間立刻瀰漫著燒焦瓦斯味，當下大家都被嗆到彎腰咳嗽飆淚，耳邊還不時的傳來有人求救聲與救護車的鳴笛聲，讓他一度以為是恐攻，好不容易回過神，趕緊要工作人員避難。

他第二天仍強打精神，進行拍攝工作，但因為被爆炸巨響波及，至今仍有耳鳴的狀況，在英國出生長大的楊永聰說，小時候在英國也經常耳聞北愛爾蘭的恐攻事件，因此心情並未受到太多的衝擊，只是現在走在巴黎街上，隨時都擔心會不會再來一爆。

除了巴黎驚魂外，楊永聰還碰到法國美女搭訕，連跟他走3個景點看拍攝，最後還大方的表明想認識，他立即表示已婚，但法國美女仍鍥而不捨地跟著外景隊，讓他受寵若驚。

(中時 )