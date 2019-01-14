黃子佼出輯 自曝臉上這點很不一樣

2019年01月14日 20:13 中時 蔡琛儀

黃子佼出道30年終於圓了歌手夢，近日帶著去年推出的新專輯《Live＆Life》來到POPRadio先後上了好朋友李明依、蔣同慶的《依同開MIC辣！》節目；還在《What’supMusic》節目當中向俊菖吐露心情，大呼「我活得很累！」

宣傳過程中，俊菖更發現黃子佼的頭髮分線會隨著身分變左變右，「歌手黃子佼」瀏海往左旁分，回到「主持人黃子佼」的身份又變成右分，在頭髮上有所差別，讓黃子佼大讚俊菖是第一個發現這個巧思的人。

黃子佼透露，26年前差一點要替「紅孩兒」代唱，「後來發現張克帆是很會唱的。」讓他只能再苦等機會敲門。黃子佼說本來1993年就有機會出輯，「但為什麼不了了之，我也不知道。」不過他卻認為如果當時就出片，可能會有一段不像自己的時光。

黃子佼自稱是綜藝界的逃兵，他的形象可以變男變女，也能模仿，直到有段時間覺得不想再模仿了，他玩笑說「所以才有悶鍋接棒」。黃子佼說是個不斷嘗試新事物的人，因為不喜歡重複，所以很容易被忘記，俊菖聽了則表示每次都很期待黃子佼拿出令人拍案叫絕的東西，黃子佼則回說：「所以我活的很累！每次都要想新的東西。」但他也堅持這種趨近變態的事情。

黃子佼專輯定位就是「老派」，但他有把握明年還能拿出來唱。其中〈再見過去〉一曲，黃子佼說連粉絲都沒聽過，但這次收歌前突然出現的一捲卡帶，聽完直覺「夭壽，這歌詞怎麼這麼像我現在能唱給孟耿如聽的」，於是理所當然成為收錄的最後一首歌。

(中時 )