賴清德回來了！ 台南子弟兵家門前獻花歡迎

2019年01月14日 20:18 中時 程炳璋

賴清德在家門口回頭向民眾表達謝意，隨即轉身進入家中。（程炳璋攝）

卸任行政院長的賴清德14日晚間6時30分抵達台南市中西區住家，他在台南的昔日部屬與子弟兵等候在他家門口前獻花歡迎，台南市長黃偉哲也到場表達歡迎，他開心表示回台南市感受到人情與氣候溫暖，暫時會先休息，不會有公開活動。

賴清德卸下行政院長職務，14日晚間坐遊纜車回到熟悉的台南市，他在台南市政府的昔日部屬與朋友早在門口等候，包括台南市文化局長葉澤山、副市長王時思、祕書長方進呈、研考會主委趙卿惠、前勞動部政務次長郭國文、議員呂維胤等人都第一時間要向賴清德送上溫暖致意之情。

對國民黨評論賴清德重返台南，會讓台南市政壇出現「兩個太陽」，黃偉哲表示對自己信心十足，台南市政府有自己的體制，國民黨的風言風語是對自己沒信心，他覺得只要聽聽、笑笑就好。

賴清德一下車就有昔日部屬上前獻花，他一一握手寒暄，微笑表示著台南市的人情與氣候一樣溫暖，郭國文遞上台南在地的蔥油餅與飲料，品嘗到台南道地小吃，賴清德呼籲民眾過年可以到台南來走春、吃美食。

賴清德表示，回台南將先休息一陣子，尚未決定赴美探望兒子，但暫時不會有公開的拜訪行程。對辭職時感性發言的「日後再相見」一席話涵義並未說明，而是以笑聲帶過。

回家的賴清德在家門口回頭向民眾揮手，隨即與友人進入家中，結束擔任行政院長的最後一天。

(中時 )