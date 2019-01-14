麻竹開花蔚奇觀　迷你版筍子掛滿枝頭

水里鄉新興村1叢老齡麻竹，密密麻麻的花穗間，藏有一窩台灣原生鳥類「白腰文鳥（黑嘴鷝仔）」的空巢位。（沈揮勝攝）

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1叢老齡麻竹，結滿著千百萬個花穗，並露出淺色條狀花藥，密密麻麻、相當特別。（沈揮勝攝）
合軸叢生的麻竹開花壯觀密集，光是傾倒外斜的單一竹稈上，可能都超過幾十萬個花穗。（沈揮勝攝）
麻竹開花，常吸引蜜蜂親近；從蜜蜂體態，可比較出花穗大小。（沈揮勝攝）
花穗特寫，像不像竹筍？（沈揮勝攝）
外形神似縮小版竹筍的花穗。（沈揮勝攝）
密密麻麻的花穗，神似千千萬萬支小竹筍。（沈揮勝攝）
近處開花的是麻竹，後方長滿葉片的那1棵則是綠竹。（沈揮勝攝）
開花的這叢竹，還保有幾片寬大的麻竹葉子，得以驗明身分。（沈揮勝攝）

民間傳說，竹子60年開花，然後生命走到盡頭。魚池、水里鄉邊界最近有叢老齡麻竹結滿花穗，淺色的雄蕊花藥亮眼！這密密麻麻的花穗，外形就像千萬、百萬支迷你竹筍一樣，極其特別！專家說，它們終將結出穎果，透過風吹水漂傳播種子，新生命周期伊始。

位在魚池往水里的投131線路旁的這叢麻竹，由於小穗（花穗）結得實在太密了，日月潭地區知名生態解說員葉建興、筍農葉坤發與葉順安都吃驚說「罕見難得」。魚池鄉大雁、五城及水里鄉新興村，近年偶見竹子開花，但花穗這麼密的，算是僅見。

農委會林業試驗所蓮華池研究中心主任許原瑞指出，坊傳竹子開花後就會枯死算是事實，但60年只是個象徵性數字，不同種類或同種間有基因差異，老熟年齡從40年到80年不等。

1960年，農復會從美國引進印度「梨果竹」種子苗，分種於台北林試所、竹山台大實驗林、台中農學院及六龜扇平等地，但只有兩棵在扇平存活，繁衍分芽後，1967年再推廣到林試所魚池鄉蓮華池研究中心及竹山青竹園等地。

2008年，這些利用無性繁殖，分株試種全台各地的梨果竹竟全數同步開花、結出穎果之後又同步枯死；不過翌年，這些穎果卻又萌出小苗，重啟生命周期。

許原瑞說，竹子與稻子一樣，都是禾本科植物。稻子從萌芽到成熟、結穗乃至被收割，整個生命周期大約4個月，其間如果將它們分株移植到他處，不管移得多遠，還是會與母株同時間抽穗。

竹子也是一樣，只不過它們從萌芽到成熟需數10年；竹筍具經濟價值，人們常篩選品質較佳者以無性繁殖擴種，甚至移植到不同的山區；一旦老齡成熟，這些本尊或分身，將異地、同時抽穗；梨果竹就是最具體案例；竹類開花時組成花穗的桴片，外形與筍籜一樣，乍看還真像滿株迷你竹筍。

(中時 )

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